50周年紀念首發！Golf GTI「冰影純粹版」台灣上市

記者鍾釗榛／綜合報導

The Golf GTI冰影純粹版。（圖／Volkswagen提供）

Volkswagen Golf不只是掀背車代表，更是無數車迷心中的性能信仰。迎接GTI誕生50週年，台灣福斯汽車正式導入 2026年式首發特仕車「The Golf GTI冰影純粹版」，為經典鋼砲揭開全新篇章。搭配政府汰舊換新補助後，入手價自新台幣137.8萬元起，讓性能迷一次擁有紀念價值與駕馭樂趣。

台灣福斯汽車正式導入 2026年式首發特仕車「The Golf GTI冰影純粹版」。（圖／Volkswagen提供）

冷冽藍配黑化套件

冰影純粹版最大亮點，就是把原本選配價值1萬元的「冷冽冰澈藍」車色變成專屬標配，再搭配黑色車頂與Black Style黑化套件，從頭燈、後視鏡、水箱護罩到隱私玻璃通通黑化處理，低調中帶著狠勁。GTI專屬X型霧燈、紅色煞車卡鉗與雙出排氣尾管，即使靜止不動，也充滿隨時準備衝刺的戰鬥感。

從頭燈、後視鏡、水箱護罩到隱私玻璃通通黑化處理。（圖／Volkswagen提供）

265匹鋼砲實力

動力核心依舊是熟悉的EA888 EVO4 2.0升渦輪引擎，輸出265匹最大馬力與37.7公斤米扭力，油門一踩就能感受到滿滿推力湧現。搭配GTI專屬VAQ前軸電子限滑差速器與車輛動態管理系統，高速過彎時能精準分配扭力，讓前驅鋼砲也能開出貼地又穩定的操控節奏。

動力核心是EA888 EVO4 2.0升渦輪引擎，輸出265匹最大馬力。（圖／Volkswagen提供）

座艙滿滿熱血元素

車內延續GTI招牌格紋跑車座椅與運動化方向盤，搭配專屬數位儀表介面，坐進去就知道這不是普通 Golf。12.9吋Discover Pro觸控螢幕、HUD抬頭顯示器，加上IQ.LIGHT HD Matrix矩陣式頭燈與3D動態尾燈，科技感與安全性一次到位，日常通勤也能享受性能座艙氛圍。

GTI招牌格紋跑車座椅與運動化方向盤。（圖／Volkswagen提供）

入主再送配件優惠

現在入主冰影純粹版，除了享有最高10萬元汰舊換新補助，還能加購限時原廠配件優惠組，包含19吋黑化鋁圈、GTI動態輪圈蓋、汽門嘴蓋與Oettinger尾翼，優惠價新台幣15萬元，直接省下超過4萬元，讓GTI不只快，還更有型。

Oettinger尾翼。（圖／Volkswagen提供）

