50噸戰車「刁車」免驚！ M88A1救濟車拖吊有A字架神器
〔記者涂鉅旻／台北報導〕民眾在路上開車拋錨時，就會呼叫「道路救援」請求拖吊車協助，但重達50噸以上的戰車失去機動力時，到底要如何救援呢？事實上，國軍有一批M88A1裝甲救濟車，可以拖動M60A3等主力戰車，官兵接受嚴格訓練後，必須在40分鐘內完成故障戰車拖曳、引擎吊掛與回裝測考才合格，確保戰車能夠安全地「滿血回歸」。
根據海軍官方資訊，M88系列裝甲救濟車問世於1960年代，先利用M48戰車承載與動力系統，裝在重新設計的車身上，以拖救美軍當時大部分戰甲車輛為目標，M88A1則是隨著主力戰車越來越重而生的改良型號，我國從1986年起共採購37輛，供陸軍、海軍陸戰隊使用。
身為戰甲車褓姆的M88A1，究竟是如何運作的呢？軍方今日發布M88A1拖救過程與要求規範，操作M88A1的部隊參與基地測考，必須在40分鐘內完成故障戰車拖曳到安全處、進行引擎吊掛與回裝才合格。車組成員須先將車上重達130公斤的A字型吊架，安裝至戰車的車頭掛勾，並與車輛後方拖車勾結合，確認四周安全無虞後，才拖動超過50噸重的戰車，到無敵情威脅之處搶修。
不過，拆卸戰車引擎是一門大學問，國軍媒體《青年日報》的報導指，保養組成員需先將戰車砲管，搖至左右兩側，運用引擎吊架上的鏈條與鈎環，將引擎蓋板吊起，放置於車身下方，再依序拆卸4大電系，包含啟動馬達、正負電極、綜合電纜線，發電機充電線、進氣軟管、除塵管、柴油進回油的快速接頭、初級油管快速接頭、煞車油管快速接頭、煞車鎖定鋼索及萬向節等部位。
至於車內拆解部分，則需要解開油門連桿、熄火連桿、滅火器接頭及轉速線等部位，直到保養組成員精密地逐項完成後，才能由保養組組長指揮救濟車操作手，進行吊架升降及車體的前後左右移動，將引擎吊出；回裝引擎更是一個步驟都不能漏掉，否則便可能造成非必要損壞。
