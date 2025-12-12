50坪度假風設計 ！設計師以南洋氣息打造生活掌舵者的夢想之家

文、整理 電視部│圖片提供 央雨室內設計

【度假風】生活節奏掌舵者的理想居所｜ 度假宅設計｜



在都會的喧囂與日常緊湊節奏中，您是否嚮往擁有一座專屬自己的「度假島嶼」？央雨設計王千乾設計師以細膩的傾聽與深度的交流為起點，充分理解屋主對家的期待，並運用化解樑柱壓迫的修飾巧思，巧妙融合南洋風情。透過大量仿真植栽景觀、天然石材與木質紋理的搭配，成功為這間 50 坪中古屋重塑出療癒、鬆弛、宛如每日都在度假的生活情境。



屋主滿懷感謝地說：「每天回家，都像在度假。」

這份讚賞源自於設計師願意真正聆聽、理解，並替她實現夢寐以求的理想之家。

在這裡，設計不只是形式，而是一種讓人回到自己、感受生活本質與溫度的方式。



這是一間12年的中古屋，格局為三房兩廳三衛，由於女屋主期盼一個猶如海島般能「徹底放鬆」的居住空間，設計師以溫潤內斂的風格，悉心構築出舒適的度假氛圍，實現屋主心中夢幻的理想居所。

設計師運用許多仿真植栽、天然石材點綴整體空間，打造南洋度假氛圍。

推開家門，玄關捨棄了傳統的封閉隔間，改以綠意植栽造景作為柔性過渡，在界定內外場域的同時，保留了視線的穿透性。回應屋主對於寬敞大器的嚮往，公領域避免過多家具造成壓迫，透過開放式格局將視軸徹底打開——從廚房、客廳一路延伸至戶外陽台，極大化了空間的深邃感。



牆面轉角處則選用天然石材與編織燈具，在亞麻柔紗的暖光襯托下，營造出質樸自然的居家端景。針對氛圍營造，王千乾設計師利用沙發區的白色布幕帶入異國情調；並導入智能照明與具備語音控制的高端音響設備，規劃兩組專屬情境模組，讓屋主能一鍵切換『明亮作業』與『放鬆沈浸』模式，實現科技與美學的結合，讓家隨時能轉化為最紓壓的度假場域。



客廳與餐廳採開放式設計，搭配溫潤的木質色調，形塑全室溫暖大器的視覺效果。

主臥室延續整體的度假風格，設計師在床頭與床尾區域，結合仿真植栽、卵石造景與間接照明，精心打造出一片微型公園景觀，呈現南洋風情的自然意象。睡眠區選用粉色粉色女王床與遮光薄紗布簾，提升臥室隱密性的同時，也完美保留視覺上的通透性與空氣感，讓臥室成為浪漫又療癒的休憩空間。



主臥室同樣採用南洋休閒風格，床鋪選用遮光薄紗布簾，兼顧隱密性與浪漫氛圍。

兒子房間以穩重沈靜的藍灰色調，透過巧妙的動線與機能設計，將電腦桌與床鋪清晰劃分，確保各區域的獨立性。牆面則特別規劃一面「獎盃展示牆」，完美兼顧收納與個人成就展示的需求。



兒子房以藍灰色為基底，搭配多功能展示架增加收納，創造出沈穩放鬆的空間。

這次的度假風格真的太療癒了！設計師加入大量仿真植栽和天然石材元素，待在家就彷彿出國旅遊般享受，下班回家也有自己的專屬度假天地。



央雨室內設計／王千乾

地址：台中市南屯區永春東路1026號

電話：0919094795、04-23822000

Email：yangyu08@ms78.hinet.net

網站：https://www.yngyu.com/

