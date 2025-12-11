50多歲日男家中身亡！妻女聞異味才發現「已腐敗長蛆」

日本一名50多歲男子在家中去世，遺體被發現時已爬滿蛆蟲並散發異味。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





日本一名50多歲男子在家中去世，但同住的妻子與女兒並未立即察覺，直到某晚女兒準備就寢時，聞到異味，與母親一起打開房門，才發現父親遺體腐敗、爬滿蛆蟲，場景令人震驚。

根據日媒《Yahoo!ニュース》報導，死者為派遣員工，原本患有慢性心臟衰竭，但因經濟困難及害怕就醫而停止治療。約一個月前健康惡化，開始休職並長期隱居房內。公司方面表示，死者為人認真，但體弱常請假，休息初期仍會打電話聯絡，之後因健康狀況不佳，單位告知「恢復後再聯絡」，此後便無聯繫。

據悉，死者長期將自己關在房間，除了上廁所或取餐外幾乎不出門，也只與家人簡單交談。妻子雖然偶爾用手機與他聯絡，但她表示：「仔細想想，最近聯繫不上他，好像也沒怎麼見到他。他以前不接電話，之前也曾因生病請假，超過一週沒吃飯。如果他白天在家，應該是自己解決飲食。」因此，她並未起疑心。

與死者同住隔壁房間的女兒因工作繁忙，雖然注意到近期少了動靜，但過去也曾一週以上沒見面，並未特別擔心。直到某晚準備就寢時聞到異味，她才與母親一起打開房門，發現父親異常。

警方接獲通報後立即趕到現場，一拉開房門，便在垃圾堆中看到呈現綠色的腿，走近一看，屍體已腐敗遍布蛆蟲，散發濃烈惡臭。檢查死者房間時，床周圍堆滿食物殘渣與酒罐，空罐內還散落許多菸頭。

據警察廳統計，2024年「警察處理的自宅獨居死亡案件」中，30至50歲者共有1萬1117人，占總數14.6%。雖然老年人口比例高是自然現象，但平均每天仍有超過30名正值壯年的獨居者在家中死亡，顯示此類現象並非罕見。

