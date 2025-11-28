50多歲男急性心衰竭患者合併肺水腫 新型強心劑穩定病況

【健康醫療網／記者周辰瑞報導】一名50多歲男性，7年前因咳嗽嚴重，加上胸悶、胸痛送急診，被診斷為心肌梗塞，經檢查為血管狹窄且堵塞，心導管手術置入7支心臟支架，後續門診追蹤，病情穩定控制，去年因連續感染新冠、肺炎，導致心功能越來越差，後來因急性心衰竭再次急診，醫師檢查有肺水腫導致呼吸困難的症狀，因患者不願插管，因此以呼吸面罩維持呼吸功能，經與醫療團隊討論後調整治療策略，包含使用長效型強心劑，後續病況有改善跡象，但實際反應仍依個人病程而不同。

急性心衰竭患者合併肺水腫 長效型強心劑成治療策略之一

台安醫院林謂文醫師指出，部分急性心衰竭患者容易合併肺水腫，原因在於心臟無法正常泵血，使得血液回流至心臟及肺部，導致肺壓升高，當過多水分無法排出，就會滲漏至肺部組織間隙，造成肺水腫，患者會出現呼吸困難、喘不過氣等症狀，而長效型強心劑會影響排尿作用，以個案為例，當排尿順利後，心臟負擔減少，肺水腫情況也有進步，不過，治療效果仍視個人狀況而定。

急性心臟衰竭未及時治療 嚴重導致多重器官衰竭

急性心臟衰竭是指當心臟功能因突發狀況造成迅速惡化，使得其他器官無法正常血液循環，因而引發一連串症狀，包括心肌梗塞、嚴重心律不整、瓣膜問題或流感引起的心肌炎等因素都可能埋下致病因子；林謂文醫師解釋，心臟有如身體馬達，是推動身體血液循環的主要來源，因此若突然功能變差了，第一個影響就是身體的血液循環，當血壓變低，也會影響其他器官正常功能運作，進而演變嚴重多重器官衰竭，引起各種症狀。

治療急性心臟衰竭 醫：先找出原因對症下藥

林謂文醫師說明，心臟衰竭常見症狀為「累、喘、腫」，而急性心臟衰竭時則會合併嚴重的胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸和頭暈等情況，出現這些症狀時，應盡快就醫治療。臨床上，最重要仍得找出致病原因，舉例，心臟衰竭導致肺水腫影響呼吸，則需評估是否提供呼吸器供應氧氣，若心臟功能變差，身體無法排出多餘水分，經評估後則給予利尿劑和血管擴張劑，甚至給予適量強心劑，維持心臟收縮功能。

傳統強心劑增心臟耗氧量 醫：作為後線治療

一般而言，心臟衰竭常見治療藥物包括利尿劑、血管擴張劑和強心劑等，其中強心劑又用於後線治療；林謂文醫師提及，傳統強心劑會影響心肌細胞膜上的鈣離子通道，使細胞內鈣離子濃度增加，進而使心臟短時間內增加收縮力，但患者原本心臟就處於虛弱狀態，這時給予強心劑治療，就會使心臟耗氧量增加，因此部分臨床經驗觀察，傳統強心劑多運用於改善短期心臟衰竭症狀。

急性心衰竭治療選擇增！醫：新型強心劑提供治療新選項

林謂文醫師表示，臨床上，目前有新型強心劑作為治療策略之一，透過調節心肌對於鈣離子反應的相關機制，協助降低心臟負擔。在臨床觀察上，部分個案治療後狀況有所改善，但仍依個別病況而異，且任何藥物都有潛在副作用存在。由於新型強心劑在使用上可能影響血壓變化，因此對部分急性心衰竭患者仍需謹慎評估，不過此類藥物的出現，確實讓臨床治療多了一項可以考量的選擇。

日常做好照護與管理 守護心臟健康

急性心衰竭患者除了積極治療，出院後妥善的自我照護與管理也是重要一環；林謂文醫師指出，包括按照醫囑吃藥病、控制三高，每日也要均衡飲食，並攝取優質蛋白質，搭配適量運動，特別注意是應依照身體狀況循序漸進增加運動量，且定期回診，才能守護心臟健康。

