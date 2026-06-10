50多歲男發燒全身痠痛確診副傷寒 疾管署籲落實飲食衛生與手部清潔

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【健康醫療網／記者林則澄報導】國內出現今年首例本土副傷寒確定病例，為北部無國內外旅遊史的50多歲男性，他在5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀後就醫，經採檢送驗確診副傷寒，目前已康復返家休養。衛生福利部疾病管制署提醒，副傷寒主要透過受污染的食物或飲水傳播，民眾平時應注意飲食及手部衛生，食物須充分煮熟，飲水也應煮沸或使用瓶裝水，以降低感染風險。

北部50多歲男確診 接觸者採檢均陰性

疾管署防疫醫師黃柏翰表示，該名個案為北部50多歲本國籍男性，本身沒有潛在病史，近期也沒有國外旅遊史，在5月下旬出現發燒、頭痛及全身痠痛等症狀後於隔天先至診所就醫，取得診所醫師開立的藥物後返家，但3天後症狀仍未改善，因此到醫院感染科門診就醫，經醫院通報採檢送驗，確診副傷寒本土病例，之後收治住院並接受抗生素治療，8天後已康復出院。

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黃柏翰防疫醫師說，疫調結果顯示，男子1名同住家人及7名職場接觸者皆無疑似症狀，已採集糞便檢體送驗，檢驗結果均為陰性，衛生單位已啟動相關防治措施，針對個案飲食等暴露史進行詳細調查，並對接觸者進行衛教及健康監測，同時提醒落實飲食與手部衛生，及落實職場營業衛生管理。

副傷寒透過污染食物或飲水傳播 潛伏期1至10天

疾管署說明，副傷寒為我國第二類法定傳染病，是由副傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期通常為1至10天，可傳染期約為1至2周，主要透過食用或飲用受病患或帶菌者糞便、尿液污染的食物或飲水而傳播，常見症狀包含持續性發燒、頭痛、不適、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩，或軀幹出現紅疹等。

預防副傷寒需要注意飲食衛生與手部清潔，黃柏翰防疫醫師說，防疫措施包括食物應充分加熱煮熟，飲水應煮沸或使用瓶裝水，生熟食也應避免放在一起造成交叉污染。另在手部衛生方面，民眾應在吃飯前、處理食物前、上廁所後，或幫老年人、幼兒處理排泄物或更換尿布後，應使用肥皂或洗手乳確實清潔雙手，若能從日常生活落實飲食衛生與手部清潔，才能預防副傷寒傳播。疾管署也提醒，民眾如出現疑似症狀，請盡速就醫並告知飲食史，而醫療院所如發現疑似個案，請於24小時內通報。

今年累計1例本土病例 與近兩年同期相當

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，依疾管署統計資料顯示，今年副傷寒確定病例累計1例本土病例，與過去兩年同期相當，另自2022年至2026年本土累計病例數分別為6例、26例、3例、0例及1例，境外移入累計病例數則分別為0例、2例、1例、1例及0例，其中2023年至2025年境外移入病例感染國家分別為印度2例、印尼及柬埔寨各1例。

國際疫情以亞洲為多 印度病例數最高

郭宏偉主任指出，全球疾病負擔（GBD）研究資料顯示，2023年全球推估約有172萬例副傷寒病例，其中約1萬例死亡，不過自1990年以來，疫情呈現逐年下降趨勢，病例多發生於衛生基礎建設較薄弱的地區，地理分佈具有顯著的區域聚集性，主要集中在衛生基礎設施較為薄弱的地區，其中亞洲最高，尤其集中於印度（約130萬例，占全球75%），其次為東地中海、西太平洋及非洲，其中巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾等國病例數也高，而已開發國家面臨境外移入病例風險，例如國人常赴的韓國及日本兩國，每年仍偶有零星病例。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68757

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