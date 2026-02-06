50多歲男「劇烈背痛」以為心肌梗塞復發 結果竟是嚴重胃潰瘍惹禍

一名50多歲男子過去曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，近年來定期追蹤心臟狀況。數月前突然出現持續性背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，且在夜間與休息時特別明顯，讓他高度懷疑是否心臟疾病再度發作，心理壓力沉重。沒想到經過一陣翻天覆地的檢查，才發現竟是胃潰瘍惹的禍。

由於有明確心血管病史，患者先接受心臟科評估，所幸心電圖與相關檢查並未顯示急性心臟異常。然而背痛症狀遲遲未改善，患者轉至骨科、胸腔科求診，評估是否為脊椎退化、肌肉拉傷或肺部病灶，甚至接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查肺部狀況，一度懷疑胰臟問題，也接受超音波檢查，但都無異狀，疼痛原因始終成謎。

患者之後接受員榮醫療體系員生院區肝膽腸胃科醫師郭武憲院長診治，郭院長注意患者雖以背痛為主述，但同時偶有食慾下降、飯後不適與夜間疼痛情形，建議接受胃鏡檢查。檢查結果證實，患者罹患嚴重胃潰瘍，潰瘍位置與深度皆相當明顯，背痛正是潰瘍所引起的非典型症狀。

郭武憲指出，一般民眾對胃潰瘍的印象，多停留在上腹痛、胃痛或火燒心，但實際上，當潰瘍病灶較深、發炎範圍擴大，疼痛刺激可能透過內臟神經傳導至脊椎胸段神經節，產生「轉移痛」，使患者感覺疼痛位置出現在背部或肩胛間，而非常見的腹部疼痛，增加診斷難度。

此外，胃部後方緊鄰胰臟、橫結腸及腹膜後組織，當胃後壁潰瘍發炎嚴重時，可能刺激周邊神經結構，疼痛表現因人而異，部分患者甚至僅出現背痛、胸悶或類似心絞痛的不適感。尤其曾有心肌梗塞或心血管疾病病史的患者，對胸背疼痛格外敏感，往往第一時間聯想到心臟問題，反而延後消化道疾病的檢查時機。

胃潰瘍有什麼症狀？



郭武憲提醒，長期服用阿斯匹靈、抗血小板藥物或止痛藥的心血管疾病患者，本身即屬於胃潰瘍的高風險族群，若出現不明原因的背痛、胸悶，合併食慾不振、噁心、飯後不適、夜間疼痛，或症狀反覆卻找不到原因，應考慮消化系統疾病的可能，及早至肝膽腸胃科接受專業評估。

經適當藥物治療與飲食調整後，該名患者的背痛症狀逐漸改善。郭武憲強調，身體疼痛的位置不一定等同於病灶所在，若症狀持續、檢查結果與臨床表現不相符，應跨科別思考病因，才能避免延誤治療，降低胃出血、穿孔等嚴重併發症風險。

患者表示，他因過敏性鼻炎，會引發劇烈頭痛，多年來吃了很多止痛藥，也因工作關係吃飯不定時，此外每天會喝2杯黑咖啡，推測這些因素都是造成胃潰瘍的原因，目前已聽醫囑將咖啡戒了。

