50多車追撞火海畫面曝光！ 日本國道車禍至少1死、26傷

日本群馬縣關越高速公路上發生嚴重車禍，逾50輛車連環追撞，造成至少1人死亡、26人受到輕重傷。（翻攝自X平台）

日本昨（26）日晚間7點半左右，在群馬縣關越高速公路上發生嚴重車禍，逾50輛車連環追撞，造成至少1人死亡、26人受到輕重傷，由於當時發生火燒車後，加上有輛拖板車上載運多輛汽車，案發現場瞬間變成一片火海，還能聽見爆炸聲響。根據日本警方初步了解，疑似因下雪導路面結冰導致車輛打滑，接著就發生連環追撞事件。

根據日本媒體《NHK》報導，這起在群馬縣關越高速公路上多輛汽車連環追撞事件，導致一名77歲女性不幸身亡，還有26人分別受到輕重傷。車禍發生後，接著就出現爆炸火燒車的狀況，估計有十多輛車子起火燃燒。

網路上也出現許多車禍現場變成火海的畫面，可以看見恐怖的火舌不斷竄出，過程中還有好幾次爆炸聲響。由於火勢太大、太猛，這起火勢經過7個半小時才完全撲滅，目前還有部分路段交通管制中。

根據警方初步調查，事件發生的起因可能是路面結冰導致車輛打滑，有位60多歲的男性駕駛透露，「看到行車道前方的車輛打滑，試圖閃避的車輛突然切入超車道，結果就被捲入這起事故。」當時有工作人員提醒現場很危險，引導大家步行到收費站旁的建築物內避難。

