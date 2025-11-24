50嵐神祕「驗證碼」考倒一堆網友 她親自揭曉正確答案

有網友在社群好奇詢問50嵐Logo下方的符號，沒想到釣出商標代理人安娜親自回應。（本刊資料照）

知名手搖飲料店50嵐創立至今已逾30年，台灣許多地方都有分店。不過近日有網友在社群好奇詢問50嵐Logo下方的符號，「有沒有人看得出來這個東西到底是？」有許多人留言直呼「這驗證碼看不懂」，商標代理人安娜則親自在留言區揭曉答案。

有位網友近日在社群媒體threads貼文，曬出50嵐的Logo截圖，並特別框出類似塗鴉的符號，好奇詢問大家，「看了20幾年還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來這個東西到底是？」

該篇po文曝光，有許多網友歪樓留言，「這驗證碼看不懂」「我驗證失敗」「我選語音播放讀取訊息」「試了好幾都進不去，到現在還沒喝到飲料。」「不管看幾次 第一眼都是GTA…」「Gtea 綠茶專賣店…」「防偽圖標」。

對此，商標代理人安娜則親自在下方留言區揭曉答案，完整的商標為「50 嵐 The Tea of Cool. Craving. Content... C-TEA」，最後安娜也跟著網友們歪樓直呼，「你驗證碼 打對了嗎」。

