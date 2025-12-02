「50嵐神秘符號」他喝20年看不懂！大票人疑惑 內行曝真相

50嵐是台灣知名手搖飲品牌，有些人甚至每天都要來一杯。然而近日有位網友表示，他喝了20多年50嵐，但始終搞不懂LOGO下面的一串像是文字的東西。網友看了也摸不著頭腦，有人覺得像網站的認證碼，也有人覺得看起來是像50嵐的草寫，最後有一名商標達人給出解答。

原PO在Threads上貼出50嵐的塑膠袋，並將商標下面一串像文字的圖案框起來，稱自己完全不懂，問到「看了20幾年還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來這個東西到底是？」

文章曝光後引發網友熱議，瀏覽數衝到64萬，並有3749人按讚。大家紛紛猜測，「『你是機器人嗎？』的驗證碼」、「手拿5個10元，買TEA」、「防偽圖標」、「不管看幾次，第一眼都是GTA」、「50TA」、「按語音播放試試？」。

一名商標達人貼出50嵐的商標單筆詳細報表，並解開正確答案，是50嵐商標中的「50 嵐 The Tea of Cool. Craving. Content... C-TEA」的「C-TEA」。而且該商標還是台南50嵐於96年申請。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」過去曾指出，50嵐創辦人馬先生於1994年在台南市南區德興路家人的雞排攤隔壁，擺起攤子賣起了果汁茶飲，在翻日本雜誌的時候，看到了五十嵐這個姓氏，覺得好聽又好記，於是就把它當作飲料店的店名，並於1997年開設第一間模範標準店。

