50嵐限定「熟客服務」！網曝光可「寄杯買5送1」

常喝50嵐的民眾注意了。有網友分享，自己天天購買飲料，熟到變成固定客，竟被店員主動詢問要不要寄杯，意外揭開50嵐低調推出的買5送1寄杯隱藏優惠。

圓滾滾珍珠加入經典四季春，連鎖手搖飲50嵐深受許多人喜愛。不過不少人可能不知道，其實有買5送1的寄杯服務。日前一名民眾在網路分享，自己固定到同一家門市購買，因為每次都點同一款飲料，店員甚至完全記住他的固定品項，便主動詢問是否要寄杯，他這才發現有這項熟客限定的貼心服務。

該名民眾表示，寄杯方式相當簡單，只要留下電話與姓名，下次到店報上電話後三碼，店員就能查詢寄杯數量。對此50嵐北區證實，這是部分門市回饋長期支持的熟客，屬於低調推出的買5送1優惠，無法跨店使用，也提醒寄杯最好選擇同一品項，方便記錄與領取。

隱藏優惠曝光後，不少網友驚訝表示，喝了10年卻一次都沒被問過。

