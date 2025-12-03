50嵐「神秘字樣」看嘸 網見「正解」笑喊：有哏！

生活中心／李筱舲報導



手搖飲對許多台灣民眾而言，是每日必需品，尤其是上班族，中午吃飽飯後來上一杯，真的是生活中的小確幸。而稱霸手搖市場多年的「50嵐」更是不少人的最愛。不過，有人注意過50嵐商標下方那串神秘的英文字樣嗎？近日一名網友在社群發文詢問：「有人知道底下的英文字是什麼意思嗎？」貼文迅速引發熱議。





50嵐LOGO「神秘字樣」喝20年仍看嘸…「正解」曝光網笑喊：有梗！

網友在Threads上表示自己喝了50嵐20幾年，還是不知道LOGO底下那行字樣這是什麼意思。（圖／民視資料照）

有網友在Threads上分享一張50嵐LOGO的特寫照，並用紅框標出LOGO底下那行看似英文又像符號的字樣，好奇發問：「看了 20幾年還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來這到底是什麼？」貼文一出，大批網友湧入留言，許多人也和原PO一樣完全看不懂，甚至笑稱那串字像驗證碼：「看不清楚，換一張新的驗證碼」、「我看不懂，我可能是機器人」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯。」。

50嵐LOGO「神秘字樣」喝20年仍看嘸…「正解」曝光網笑喊：有梗！

一名網友出面揭曉正解，原來這串神秘符號是「C-TEA」的視覺化商標。（圖／民視資料照）

不過，也有一位自稱商標代理人的網友出面揭曉正解。他貼出50嵐商標的詳細資料，50嵐的註冊商標的全名為「50嵐 The Tea of Cool. Craving. Content… C-TEA」，而那串看似英文又像符號的文字，就是「C-TEA」的視覺化設計。這組商標由台南50嵐於96年正式提出申請註冊。而這個多年謎題被解開後，也讓網友大讚：「吸茶，原來50嵐這麼有哏！」。





