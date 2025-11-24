50嵐「神秘符號」是什麼意思？他喝20年沒看懂 內行人揭正確答案

原PO好奇詢問，50嵐LOGO下方的商標是什麼意思？圖／翻攝自50嵐IG

台灣知名連鎖手搖飲50嵐深受不少台灣民眾喜愛，一名網友在Threads中發布貼文，表示在50嵐的LOGO下方，有一串以黑色字體呈現的商標，好奇詢問，「有沒有人看得出來這個東西到底是……？」貼文曝光後，引發網友熱議。

一名網友在Threads中發布貼文，分享50嵐的塑膠袋，畫面中在50嵐LOGO的下方，還有一串像是圖案又像文字的商標，原PO因此好奇詢問，「看了20幾年還是不知道這是什麼，有沒有人看得出來這個東西到底是……？」貼文曝光後，引發網友熱議。

不少人留言笑說說，圖案很像網頁的驗證碼，「我看不懂，我可能是機器人」、「你是機器人嗎？驗證碼」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯」、「試了好幾都進不去，到現在還沒喝到飲料」。

對此，有內行人出面解釋，公布答案為C-TEA，「C-TEA，上面有3個C的企業口號」、「商標代理人安娜來揭曉正確答案，50嵐The Tea of Cool. Craving. Content，最後縮寫成C-TEA」。另外，也有人分享冷知識，指出之所以會取名為50嵐，是創辦人在雜誌上偶然看到的日本姓氏，就直接使用。

實際查詢公司登記查詢中心網站資料，顯示50嵐的商標名稱確實為「50嵐 The Tea of Cool. Craving. Content... C-TEA」。事實上，50嵐於1994年始創於臺南市，創辦人暨董事長為馬紹維。50嵐目前在台灣分為北區、中區、高雄區、臺南區等4大經營區域，各區域有各自的加盟總部，四區域總部各自為政，目前宜蘭、花蓮暫無設立業務，全台灣約有600家據點，是台灣最多分店的手搖飲店家之一。



