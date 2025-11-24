「50嵐1符號」喝20年仍看不懂！全場爆共鳴 內行人解答了

生活中心／朱祖儀報導

50嵐LOGO下面有一串符號。（圖／資料照）

台灣人愛喝手搖飲，其中50嵐品質穩定，深受許多消費者喜愛。一名網友表示，自己喝了20多年的50嵐，但LOGO下面有一串文字，他怎麼看都看不懂，因此PO文詢問。眾人看了也紛紛驚呼「好像驗證碼！」但也釣出內行人解答該商標的真實含意。

一名網友在Threads發文表示，喝了20多年的50嵐，還是看不懂他們LOGO下方的文字到底是什麼意思，好奇「有沒有人看得出來這個東西到底是？」從畫面中則看到，LOGO下方有4個字母，但因為字體歪斜又黏在一起，確實很難看出來是什麼字。

不少網友開玩笑表示，「看不清楚，換一張新驗證碼」、「圖形驗證碼，猜對了送一杯」、「我看不懂，我可能是機器人」、「一直以為是GTA」、「50嵐小編有在線嗎」、「跟驗證碼一樣，沒有一次看得懂。」

也有內行人解答，「C-TEA，上面有3個C的企業口號」、「商標代理人安娜來揭曉正確答案：50嵐The Tea of Cool. Craving. Content，最後縮寫成C-TEA。」從公司登記查詢中心資料也看到，50嵐正式登記的商標即為「50嵐The Tea of Cool. Craving. Content… C-TEA」，因此正解確實是「 C-TEA」。

