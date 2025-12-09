50州各自為政會毀掉AI！ 川普預告將簽「單一規則」行政命令





美國總統川普（Donald Trump）8日晚間在其自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發表強烈言論，批評目前美國各州可能自行制定人工智慧（AI）規範的趨勢，直指若讓50州各行其是，將「摧毀AI於萌芽階段」。川普並宣布，本週將簽署「AI單一規則」（One Rule）行政命令，以建立全國統一的AI監管架構。

川普在貼文中寫道，美國當前仍領先全球AI競賽，「如果美國要在AI領域持續保持領先，就必須只有『一套規則』。」但若讓50個州各自制定審核流程與規則，這種優勢不會維持太久。川普語氣強烈指出，多頭馬車將使技術創新窒息，「這點絕對毫無疑問！AI 將會在剛起步時就被摧毀！」

廣告 廣告

他表示將在本週簽署行政命令，推動「全國單一規則」的AI治理模式，以避免各州各自為政，阻礙企業發展。「你不可能要求一家企業每做一件事就要取得50個州的批准。那根本行不通！」

川普政府近期頻頻在AI政策上動作，包括宣布在國安條件下放行輝達（Nvidia）H200晶片輸往中國，並大力強調要讓美國在AI領域持續保持世界領導地位。此番「AI單一規則」行政命令即將發布，勢必再度引發各界對聯邦與州政府權限之間的激烈討論。

▼美國總統川普表示，如果美國要在AI領域持續保持領先，就必須只有「一套規則」。（封面圖／翻攝《Donald J. Trump》的Truth Social）

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

更多東森財經新聞報導



川普突放行！ 允輝達H200輸中「要抽25%給美國」

川普讚黃仁勳是「聰明人」 懂美晶片出口管制立場

再提台灣拿走晶片產業！ 川普：我不怪他們