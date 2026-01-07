50年來最具顛覆性玩具！樂高智慧積木 3月上市首波主打星際大戰

樂高高層於CES展會現場示範智慧積木如何在不接螢幕下啟動聲光互動。（圖／達志／美聯社，下同）

在美國舉行的2026年消費性電子展（CES）上，全球知名玩具品牌樂高（LEGO）正式發表被譽為50年來最具顛覆性的產品創新「智慧積木」（Smart Brick）。該產品延續經典樂高2x4積木外型，內部則內建一顆超微型晶片，可根據孩子的操作產生互動效果，無需螢幕或手機即可創造豐富的聲光體驗，讓積木彷彿真正「活」了起來。

樂高全新推出的智慧積木，外觀維持經典設計，內藏微型晶片技術。

根據《紐約郵報》等外媒報導，樂高集團首席產品與行銷長果爾汀表示：「這款產品之所以不同，是因為它非常智慧。所有技術、功能與運算能力，全都封裝在比一個積木凸點還要小的矽晶片中。」這顆智慧晶片搭載感測器與運算模組，能即時偵測碰撞、搖晃、傾斜等手勢，並根據對應角色或標籤，觸發特定音效與燈光反應。

智慧積木的互動核心，在於與「智慧標籤」（Smart Tags）與「智慧人偶」的搭配應用。每個智慧標籤猶如一張微型卡匣，內含角色資訊與反應程式碼，嵌入模型後即可指引積木產生對應行為。樂高資深副總裁唐納森解釋：「你可以把這顆積木想成是被縮小的遊戲主機，只要更換標籤或人偶，就能解鎖截然不同的玩法，理論上可應用於成千上萬種樂高模型中。」

透過智慧標籤與人偶搭配，積木能依場景變化發出引擎聲或電影配樂。

例如，當玩家搖動飛機模型時，積木會自動發出引擎聲；角色入座王座時，則可播放電影配樂；甚至「吹氣」動作也能觸發蠟燭熄滅音效。唐納森表示：「這麼小的一塊積木就能發出如此美妙的聲音，實在令人驚嘆。」

智慧積木比一顆積木凸點還小的晶片，是實現互動功能的關鍵所在。

智慧積木的設計重點是「不依賴螢幕」，保留實體遊戲的觸感與創造力，讓孩子專注於實體拼搭與互動，不被手機或平板吸引。雖然內建麥克風，但其功能僅限於感知環境聲音輸入，不具錄音或AI辨識功能，亦無攝影鏡頭，保障使用者隱私。

首波推出的智慧積木產品以《星際大戰》系列為主打，包括達斯・維達TIE戰機（70美元）、盧克X翼戰機（100美元）與死星決鬥場景（160美元），每組內含數百片積木與智慧元件，預計1月9日開放預購，3月正式上市，售價約新台幣2,000至5,000元不等。

首波上市的星際大戰系列智慧積木，搭配電影場景設計強化沉浸感。（圖／翻攝自x，@nypost）

