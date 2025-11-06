50年來首次！泰王瓦吉拉隆功11/13訪中5日 料見習近平

泰王瓦吉拉隆功（中）。路透社資料照



中國外交部今日（11/6）宣布，泰國國王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）將於13日至17日訪問中國。路透社指出，這將是自1975年中泰建交以來泰國君主首次訪中。

這次訪問正值中泰建交50周年之際。中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，泰王瓦吉拉隆功是應中國國家主席習近平邀請，13日至17日對中國展開國事訪問。

泰王瓦吉拉隆功的母親、王太后詩麗吉（Sirikit）於上月24日逝世，享年93歲。習近平10月26日曾就此向泰王瓦吉拉隆功致唁電，代表中國政府和中國人民表示深切哀悼，向泰國王室、政府和人民致以誠摯慰問。

據中國官媒報導，習近平指出，詩麗吉王太后在泰國王室和人民心中享有崇高威望。她心繫中泰友好，曾經代表已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）訪中，為弘揚「中泰一家親」特殊情誼，作出重要貢獻，中方將永遠緬懷她。

