50年來首次 「遷出美國」移民超過遷入 智庫：今年將更糟

美國出現50年來首次離開美國的移民多於移入的移民。圖為13日在底特律一些抗議ICE強硬執法的民眾，手拿「歡迎移民，但不歡迎川普」的紙板在場外示威。（路透）

中間偏自由派智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)經濟學家艾德爾柏格(Wendy Edelberg)、華森(Tara Watson)與保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)資深研究員沃格爾(Stan Veuger)13日公布最新研究報告指出，大約半世紀以來，美國在2025年首次出現遷出美國的移民人數超過遷入移民人數的狀況。移入人口減去移出人口的淨遷移(net migration)在2025年介於負1萬人至負29萬5000人之間。

廣告 廣告

川普移民政策是主因

雖然移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)逮捕與遣返行動受到媒體矚目，但研究報告指出，川普政府政策導致新抵達的移民人數減緩，是美國移民人數驟降的主要原因。政策措施包括美墨邊境幾乎全面關閉、簽證申請新案面臨限縮與增加收費、原本對難民提供的人道援助計畫大約全部喊停。

經濟學者在報告中說，遣返也是造成移民人數降低的原因，2025年裡約有30萬人遭到遣返，比川普政府所說的60萬人來得少。

與國會預算處數據不同

不過，「布魯金斯研究所」的統計與非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office)上周公布數字不同。國會預算處表示，美國2025年的淨遷移並不是負數，遷入移民比離開的移民多了大約40萬人。國會預算處報告裡的2025年遣返人數與自願離境人數，都比「布魯金斯研究所」模型推算數字更少。

川普政府以及主張限縮移民的保守派智庫「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)等機構則說，美國2025年淨遷移的負數比「布魯金斯研究所」的統計更嚴重。官方版本的統計報告今年稍後才會發布。

艾德爾柏格等人在研究報告寫道，美國2026年預計將流失更多移民，經濟與人口成長都將受到長期影響。報告指出，移民成長減緩意味著就業市場變差、國內生產毛額(GDP)降低、消費者支出成長縮水。

移民數據透明化降低

報告指出，美國2026年淨遷移恐將比2025年狀況更糟，但由於近來數據透明化降低，確切移民狀況為何變得不明朗。舉例來說，國務院從2025年5月以來便暫停公布簽證核發統計。

拜登執政期間每年有200萬至300萬移民來到美國。遷徙潮讓外國出生勞工在美國勞動市場創下有史以來最高占比，有助後疫情時期經濟蓬勃。

更多世界日報報導

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

全球最安全航空公司 第1名是這家 長榮排第8

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商