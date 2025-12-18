50年僅13例！北極熊媽媽罕見收養非親生幼崽 科學家讚：存活率增

科學家見一隻北極熊媽媽收養非親生幼崽相當罕見。示意圖／photoac

加拿大曼尼托巴省邱吉爾鎮（Churchill）因位於北極熊秋天遷徙路線聞名，又被稱為「世界北極熊之都」，許多科學家也會前往觀察北極熊，然而日前發現，一隻北極熊媽媽竟收養非親生幼崽，成近50年來第13件收養案例，相當罕見。

「這很不尋常」國際北極熊協會（Polar Bears International）科學家艾麗莎．麥考爾（Alyssa McCall）表示。根據英國廣播公司《BBC》報導，一年一度北極熊遷徙季節到來，許多科學家再次前往邱吉爾鎮西哈德遜灣沿岸觀察北極熊，其中發現一隻母熊竟收養了1隻10至11個月大、非親生的幼崽。

麥考爾表示，近50年來科學家在此區研究約4600隻熊，至今僅發生13件收養案例，她說「我們並不真正知道發生的原因，但我們知道發生頻率非常低。」今年春天，科學家就在邱吉爾鎮發現這隻母熊並為其孩子作了記號，不過這回卻帶了一隻沒有標記的幼崽，目前科學家正透過基因樣本檢測來確定幼崽身份。

加拿大環境與氣候變遷部北極熊科學家埃文．理查森（Evan Richardson）表示，野生幼熊只有50%機率可以自行存活到明年，但若有熊媽媽照顧，存活機率將會提高，且隨近年氣候變遷加劇，年幼北極熊需要更多幫助，因此當母熊再添一隻幼崽，悉心照料並成功斷奶，對邱吉爾地區的北極熊來說是一件好事。

研究人員指出，該隻幼崽看起來很健康，而幼崽可能會跟隨母親一起生活到2歲半左右，預計母熊一家人會前往海冰上，幼崽將向母熊學習如何捕獵海豹並獨立生存；然而母熊收養非親生孩子並照料長大，理查森也感嘆道「知道熊會互相照顧，真是令人欣慰」。



