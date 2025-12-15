50年兒時玩伴為了掃地翻臉 北市清潔隊員揮刀奪2命判囚24年定讞

〔記者張文川／台北報導〕台北市大同區清潔隊建成分隊「以工代賑」的59歲清潔隊員王建明，與曾是兒時玩伴的56歲高姓同事，前年11月為了掃地的事爭吵，雙方各持械談判時引發混戰，王男用折疊刀狠殺高男和高的友人2人致死；一審士林地院國民法官庭認定王男攻擊手段凶殘，非正當防衛，依2件殺人罪各判刑12年、14年，合併應執行24年有期徒刑，高等法院、最高法院皆駁回上訴，確定判刑24年。

檢警調查，王、高2男於2023年11月工作時，以為高男要幫他掃地，高回嗆說他沒義務幫忙，2人發生爭吵，同月16日凌晨，高男打電話要求王男出來講，高找廖、李2名友人到場助陣，高男攜帶水果刀，廖、李帶著警棍、鋁棒，至北市大同區王男住處樓下叫囂堵人，王男聞聲拿著折疊刀下樓。

雙方一言不合，王男憤而持折疊刀砍殺高、廖2男，刺中高男左胸等處及廖男的臀部、大腿，2人經送醫均宣告不治。王男自己也被砍傷，自行就醫住院搶救18天，保住性命，出院後即遭拘提被收押。士林地檢署依殺人罪起訴。

王男向國民法官庭主張是正當防衛，「他們到我家樓下來殺我，高男拿刀刺我胸口，我嚇到就揮刀自保，當時我有吃藥，腦袋一片空白，感覺快休克了，後來就不知道發生什麼事情了」，折疊刀是他平日割草的工具。

死者廖男的胞兄出庭時氣憤地說：「一下樓打開鐵門就一直殺，追殺到馬路對面，監視器都有拍到」，認為王男是避重就輕、裝瘋賣傻；弟弟只是去當和事佬卻死於非命，請國民法官給公道。

士院國民法庭認為，監視錄影畫面顯示王男攻擊手段兇狠，目擊證人也證稱雙方是互相砍殺，認定王男有殺人故意，且有證人說案發前有爭吵，王男也自承知道高男等人不懷好意前來，因此認定並非正當防衛、也非防衛過當，殺害高男部分量刑12年、殺害廖男部分量處14年，2罪合併應執行24年徒刑。

二審高等法院維持原判，最高法院亦認為二審判決、量刑皆無違誤且已充分說明理由，駁回王男上訴，全案定讞。

