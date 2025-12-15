50年兒時玩伴為掃地翻臉 北市清潔隊員持刀奪2命判24年

2023年台北市環保局清潔隊建成分隊前約聘王姓清潔工，和一名高姓同事鬧翻，約談判失敗，王男持摺疊刀刺死高男、高男的廖姓友人，最高法院依殺人罪判處24年徒刑定讞。

台北市環保局清潔隊建成分隊前約聘王姓清潔工和同事因掃地問題鬧翻，約談判破裂，王男持刀殺死高男等2人，最高法院今依殺人罪判24年定讞。（圖／示意照片）

檢警調查，59歲的王男與56歲的高男原為兒時玩伴，2人皆在大同區清潔隊建成分隊擔任「以工代賑」清潔隊員，未料2023年11月工作時，王男以為高男要幫他掃地，高回嗆說沒義務幫忙，雙方因掃地問題發生爭吵。

同月16日凌晨，高男打電話要求王男出來談判，並找來廖姓、李姓2名友人助陣。高男攜帶2把水果刀，廖男持警棍、李男拿小鋁棒，3人至北市大同區蘭州街7號王男住處樓下叫囂堵人。王男聞聲後，拿著平日割草用的摺疊刀下樓應戰。

凌晨4時許，雙方一言不合引發混戰。王男持刃長12.5公分、柄長15公分的摺疊刀攻擊高、廖2人，高男左側胸部遭刀刺入，廖男左大腿上方被刀割刺，2人經送醫因大量出血不治。李男案發時躲在不遠處街上觀看。王男自己也被砍傷，自行就醫住院搶救18天才保住性命，出院後即遭拘提收押。士林地檢署依殺人罪起訴。

士林地院國民法官法庭審理後認為，監視錄影畫面顯示王男攻擊手段兇狠，有殺人故意。法院指出，就算高男不懷好意而來，但王男也早準備好械鬥，在現場先後加以反殺，尤其還對未先爭吵的廖男下手，不存在防衛過當和減刑事由。一審殺害高男部分判處12年、殺害廖男部分判處14年，合併應執行24年有期徒刑。

王男與檢察官皆提起上訴，王男還主張一審國民法官開庭時在睡覺。台灣高等法院審理後認為，一審認事用法沒有違誤，駁回上訴。案經上訴第三審，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適且已充分說明理由，駁回王男上訴，全案定讞。

