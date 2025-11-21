50年民生社區難都更 北市擬鬆綁連棟限制

內湖石壁潭社宅開工動土，北市社會住宅再將再+1，但身兼都委會主委的台北市副市長李四川，手下的「民生社區都更案」，卻面臨卡關。

民生社區面臨都更難題，民眾希望保留美式街廓以及當地特色。（圖／TVBS）

民生社區是全台第一個美式街廓示範社區，特色就是房屋之間的「連棟設計」，但也讓都更的難度提高。

台北市副市長 李四川說:「現在如果不把它切開，大概就很難去做都更，但切開他們又擔心，如果假設旁邊被切了，那狀況會有損鄰的狀況。」台北市都發局長 簡瑟芳說:「昨天的這個會議是，目前還有不同意見的來表達，我想不同意見，我們會取得最大共識之後，再來往下推動。」

北市都發局擬放寬都更限制，但還需和當地居民取得共識。（圖／TVBS）

都發局擬將調整三大方向，包含鬆綁連棟建築物的重建規模，1000平方公尺以上即可都更，部分建物可由事務所進駐，放寬受限航高建蔽率等，但都委會20號審議未通過，當地民眾希望都更，但又要保留「特色」。

台北市民生社區富錦里里長 李煥中說:「其實民眾想要的他沒有給，土地使用分區的變更也好，原先的人行道改成開放空間也好，其實那都破壞了原先民生社區街道的紋理。」台北市議員(國) 詹為元說:「台北市政府應該要給予更清楚的一個答案，讓民眾能安心，並且在開發的過程當中，又能保持民生社區過去的特色。」

民生社區都更還需凝聚共識，不過對李四川而言，另外一個，讓他日夜操煩的北士科T17、18解約案，倒是有了好消息。

北市副市長李四川透露，已經和新壽取得共識，21號下午可望召開臨時董事會，並在下周解約。（圖／TVBS）

台北市副市長 李四川說:「昨天晚上我們也取得到共識，如果沒有意見，大概他們下午就會召開臨時董事會，可能在下個禮拜大概就會簽(解約)。」

輝達進駐北士科就差臨門一腳，只要新壽臨時董事會能夠如期召開，最快下禮拜，就能解約。

