50年職涯新篇章從台北出發 天后慕特抵台罕見先談安可曲

〔記者凌美雪／台北報導〕自從13歲在琉森音樂節初試啼聲後，今年已是小提琴天后安．蘇菲．慕特(Anne-Sophie Mutter)職涯的第50年，卻能在表演、教育與影響力各方面都保持巔峰狀態。迎接50年新篇章的世界巡演行程，將於本週在台北國家音樂廳登場，慕特於今(21)日抵台受訪時表示，「我想了很久，最終決定在台北開啟這個獨特且動人的計畫。」

慕特表示，在舞台上，音樂跟觀眾的連結是很緊密的，而台灣觀眾一直以來展現出的音樂涵養與熱情，讓她決定將這個極具紀念意義的時刻最先與台灣觀眾分享。慕特還罕見地先預告了一首特別的安可曲目，是她特別為新專輯《東西交匯East Meets West》主打曲目，邀請伊朗作曲家達維希(Aftab Darvishi)創作的《Likoo》，將在台灣進行亞洲首演。慕特說，這是一首關於自由、人權以及面對失去的憂傷之歌，在此混亂的世界中，「痛苦如果轉變成愛和團結，會讓我們更強大。」

這場結合了約翰．威廉斯經典詮釋以及新作亞洲首演的音樂會，將於1月23、24日，在台北國家音樂廳演出3場，慕特將攜手莉娜．岡薩雷斯．格拉納多斯(Lina González-Granados)指揮的NSO國家交響樂團，共同演出，詳詢MNA牛耳藝術。

