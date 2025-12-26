50度溫水加速吐沙！無毒教母：蛤蜊「堆疊」恐白忙一場

低脂高蛋白的蛤蜊雖然營養價值極高，但貝類含有塑膠微粒的問題不容忽視，購買回家的蛤蜊必須先完成吐沙程序才能冷藏保存，透過正確的浸泡方式，可去除高達9成的塑膠微粒。

日本達人發現將蛤蜊浸泡在約50度溫水中，能加快吐沙速度。（示意圖／Pixabay）

根據《農業部水產試驗所》官網資料，環境部曾公布台灣海洋塑膠微粒調查報告顯示，海水、自來水、海灘、貝類都含有塑膠微粒，養殖及野生貝類每公克含有0.2到5.2個塑膠微粒。不過民眾無需過度恐慌，定時換水與正確吐沙就能有效降低風險。

無毒教母譚敦慈在《健康好生活》節目上分享，日本達人發現將蛤蜊浸泡在約50度溫水中，能加快吐沙速度。民眾可將煮沸的水與同等量的冷水混合，水溫大約就會達到50度左右，這個溫度最適合讓蛤蜊快速吐沙。

浸泡時的擺放方式是關鍵重點。譚敦慈表示，蛤蜊泡水吐沙時「不可堆疊」，否則下層的蛤蜊會將上層吐出的沙再吃回去，建議將蛤蜊平鋪在架子上浸泡，讓吐出的沙能沉在底部，避免被重複吞食。

譚敦慈表示，蛤蜊泡水吐沙時「不可堆疊」，否則下層的蛤蜊會將上層吐出的沙再吃回去。（示意圖／Pexels）

換水頻率更是影響清除效果的決定性因素。譚敦慈指出，研究發現蛤蜊泡水2小時可去除9成塑膠微粒，但若不換水繼續浸泡，蛤蜊會再吞回吐出的塑膠微粒，最多只能去掉6到7成。因此建議每2小時換一次水，才能達到最佳的清除效果。

完成吐沙的蛤蜊若無法立即烹煮，譚敦慈建議先放在塑膠袋中轉緊，盡可能密封並排出空氣，再放入冰箱冷藏，可保存約1至2周。透過正確的處理方式，就能安心享用蛤蜊的美味與營養。

