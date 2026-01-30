50後創造自己的「小花效應」！斷捨離4個平面淨空，營造放鬆氛圍，人生重新開始、有餘裕般感受

示意圖，非當事人。圖／達志





這是一個出現在小學國文課本，並流傳在整理收納界，大家耳熟能詳的故事……

從前有一個人，成天蓬頭垢面，家裡也髒亂不堪，這天，有人送他一朵鮮花，他回家後，想把鮮花擺放好欣賞，卻找不到任何乾淨的容器，於是他動手把家裡的器皿全數清洗乾淨。只是，花插好了，但桌面上全是垃圾，於是他又動手將桌面整理乾淨，等到花瓶放置妥當，他赫然發現家裡除了桌子以外的其他空間，地板、櫃子、床鋪也是凌亂不堪，於是又動手將家裡雜物丟棄，把整個家打掃的一塵不染。

環顧四周，他滿意極了，這時，眼角餘光撇見鏡子裡頭的自己，嚇了一大跳，「小花很美，可是我看起來好髒啊！」趕緊梳洗一番，洗了澡、刮了鬍子、又換上新衣，把自己打理的整潔有精神，這才覺得所有的一切都配得上這朵鮮花。

這就是「小花效應」。只是因為一朵小花，換來了一個乾淨清爽的家，也換回一個全新的自己。

淨空─從平面淨空開始

很多人家裡都有雜物過多、不知如何下手整理的困擾，也因為長期處於雜亂的環境，無法想像家裡有清爽簡約的風貌，這裡提供一個簡單的方法，不論是整理到一半遇到瓶頸，或是尚未開始整理的人都適用，那就是「平面淨空」。

試看看將家裡每個平面都淨空，包括鞋櫃、餐桌、床鋪、廚房流理台、瓦斯爐周邊、書桌，以及占最大面積的地板，除了極少數的必需品或裝飾品，一律都淨空。

因為淨空才能看見一旁的雜亂，相形之下，雜亂處會使人萌生整理的念頭，每天重複淨空一個空間，一段時間後就會養成習慣，習慣動手收拾，習慣清爽的視野，進而從表面的淨空，蔓延到櫃子內也想要整齊有秩序，由外而內，是一種整理力和美感的練習。

因此，就算尚未真正整理，只是把雜物藏起來或塞到櫃子抽屜裡也行，只要體驗過平面淨空，映入眼簾的清爽視覺享受，就會對這種簡約的風貌上癮，產生想要努力維持的動力，這不是整理收納後的成果，所以不需要任何技巧，但絕對是一個整理契機的開始，如果苦無動力，踏不出第一步，不妨試看看這個方法。

淨空是整理的開始，也是美感的練習，體會過這樣的感覺便會上癮。

無印之家的平面淨空

淨空，就從平面開始，可以先從大面積的地方著手，從地板、桌面、沙發、床鋪，一直到家具的檯面。這些平面是用來走動、或坐或臥、或工作的檯面，並不是收納物品的地方， 如果能養成習慣，將上頭的雜物收起，會一點一滴成為生活中意外的收穫。

1.地板淨空

不論客廳、餐廳、臥室、浴室，除家具以外，地板不放置任何物品。

☆小花效應 ● 出門或旅行回家會很快將行李物品整理妥當。 ● 打掃只需要掃地機器人，省時又輕鬆。

客廳地板淨空，可以靈活運用活動空間。

左/餐桌保持淨空，不隨意放醬料、餐盤，可以避免拖延導致雜物堆積。每次使用完書桌就淨空，能提升工作和念書的效率。

2.桌面淨空

☆小花效應 ● 需要使用桌面時，可以立即開始作業，不用花時間清理。 ● 一旦開始收拾淨空，就會有動力想把所有家事一口氣完成。 ● 會產生一種「忙碌歸零」、「壓力歸零」，準備要重新開始且有餘裕般的感受。

上/沙發容易順手亂放堆積物品，睡前淨空讓心情平靜下來，營造放鬆的氛圍。

下/每天早起時，我都會將棉被攤平，拿走除了寢具以外的物品，迎接新的一天。

3.沙發、床鋪淨空

睡覺前淨空沙發，起床後淨空床鋪。

☆小花效應 ● 像幫一天的起始和結束按下開關一般，可以成為生活中的儀式。 ● 會有「被好好照顧」的感覺，在家能全然放鬆。 ● 這兩處最容易堆放的就是換下來的衣服和包包，表示使用頻率很高的物品並沒有順手好收納的位置，也表示生活習慣有待加強，這些都可以因為平面淨空而調整的更完善。

4.家具檯面淨空

鞋櫃、電視櫃、櫥櫃、收納櫃、洗手台等檯面，除少許必要物品，其餘淨空。

☆小花效應 ● 這會是越來越傾向少物之家的必然過程，因為收納空間空出來就不需要用檯面堆放物品了。 ● 家裡會有放大的感覺，清爽整齊的感受度更加提升。 ● 物品有更妥善空間擺放，會更加愛物惜物。

上/浴室的洗手台、地面等不堆疊物品，有助於維持清爽，打掃清潔也更省時省力。

下/玄關維持整潔乾淨，不但讓家的出入口清爽暢通，也讓整體空間延伸及放大。

「小花效應」的故事裡有兩個重點，一是看見，二是動手，看見代表覺察到，想要改變，動手則代表付諸實行，之所以會看見髒亂，是因為有「美麗的鮮花」做為對照組，所以創造自己的「小花效應」，能察覺到需要改變，或者可以更美之處。

也許你會因為買了一束花，而願意將桌面淨空，也許你會因為想要擺放喜歡的杯壺，而將原來囤積在廚房展示櫃的雜物丟棄，也許你會因為愛上已經平面淨空後的空間，而繼續清理出更多的留白。

從小處開始著手，養成習慣，讓整個家煥然一新！

(本文摘自《家的樣子，你的樣子： 少一點擠，多一點你，極簡不是空，是對生活溫柔。21天「減物」整理練習，讓房間、心靈、人生，全部煥然一新！》，幸福文化出版，吳敏恩著)





