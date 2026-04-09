50戰機投160枚炸彈！以色列猛攻釀逾250死 真主黨射火箭反擊

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以色列8日對黎巴嫩發動自上個月衝突爆發以來最猛烈的空襲。黎巴嫩民防部門統計，襲擊造成254人喪生、逾1100人受傷。伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）9日宣布，已恢復對以色列北部的火箭攻擊，以回應以色列違反停火協議，直到以色列和美國停止侵略。

以色列狂炸貝魯特等多地 真主黨反擊

根據《路透社》、《以色列時報》等，黎巴嫩首都貝魯特於8日下午接連遭受至少5次空襲，濃煙直衝天際。根據民防部門，貝魯特共有91人喪命。

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以軍宣布對黎巴嫩發動戰爭以來最大規模的協同打擊，50架戰鬥機在10分鐘內投擲了約160枚炸彈，完成對位於貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及南部地區超過100個真主黨指揮中心及軍事設施的攻擊。黎巴嫩衛生部通報有182人死亡，並表示此數字並非最終統計。

另據《美聯社》，以色列的空襲導致2名黎巴嫩記者喪生。遇難者為《Sawt Al-Farah》的節目主持人達耶赫（Ghada Dayekh）與真主黨旗下的《Al-Manar TV》和《Al-Nour Radio》的記者兼主持人哈利勒（Suzan Khalil）。

救援人員在貝魯特市中心從一棟被以色列空襲摧毀的建築物中救出傷者。（圖／美聯社）

以色列發動襲擊數小時前，曾對貝魯特南部和黎巴嫩南部的部分地區發布警告，但並未對同樣遭襲擊的貝魯特市中心發出警告。以軍發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）在X平台表示，真主黨已從其位於貝魯特南部達希耶（Dahiyeh）傳統什葉派據點轉移至其他宗教混居地區，並稱以軍將追擊真主黨至任何地方。以軍還表示，在貝魯特的襲擊中，攻擊了一名真主黨指揮官，但未提供進一步細節。

51歲的切博（Naim Chebbo）在貝魯特西部一個遇襲的社區清理被爆炸衝擊波震碎的玻璃，「今晚我睡不著，因為我害怕這一切再次發生。我正在經歷一場噩夢」。

以色列總理納坦雅胡。（圖／路透社）

美以伊爭論黎巴嫩是否屬停火範圍

以軍的大規模轟炸發生在美國與伊朗達成為期2週停火協議後不久。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，黎巴嫩停火是該國與美國協議的必要條件。

不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日表示，黎巴嫩並不屬於與伊朗的停火協議範圍內，以軍將繼續強力打擊真主黨。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）和美國副總統范斯（JD Vance）也表示，黎巴嫩不包括在停火協議內。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，「黎巴嫩今日所發生的殺戮與破壞規模堪稱駭人聽聞。在與伊朗達成停火協議數小時後卻發生如此大規模流血事件，令人難以置信」。

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