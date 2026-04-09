50戰機投160枚炸彈！以色列猛攻釀逾250死 真主黨射火箭反擊
以色列8日對黎巴嫩發動自上個月衝突爆發以來最猛烈的空襲。黎巴嫩民防部門統計，襲擊造成254人喪生、逾1100人受傷。伊朗支持的黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）9日宣布，已恢復對以色列北部的火箭攻擊，以回應以色列違反停火協議，直到以色列和美國停止侵略。
以色列狂炸貝魯特等多地 真主黨反擊
根據《路透社》、《以色列時報》等，黎巴嫩首都貝魯特於8日下午接連遭受至少5次空襲，濃煙直衝天際。根據民防部門，貝魯特共有91人喪命。
以軍宣布對黎巴嫩發動戰爭以來最大規模的協同打擊，50架戰鬥機在10分鐘內投擲了約160枚炸彈，完成對位於貝魯特、貝卡谷地（Bekaa Valley）及南部地區超過100個真主黨指揮中心及軍事設施的攻擊。黎巴嫩衛生部通報有182人死亡，並表示此數字並非最終統計。
另據《美聯社》，以色列的空襲導致2名黎巴嫩記者喪生。遇難者為《Sawt Al-Farah》的節目主持人達耶赫（Ghada Dayekh）與真主黨旗下的《Al-Manar TV》和《Al-Nour Radio》的記者兼主持人哈利勒（Suzan Khalil）。
以色列發動襲擊數小時前，曾對貝魯特南部和黎巴嫩南部的部分地區發布警告，但並未對同樣遭襲擊的貝魯特市中心發出警告。以軍發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）在X平台表示，真主黨已從其位於貝魯特南部達希耶（Dahiyeh）傳統什葉派據點轉移至其他宗教混居地區，並稱以軍將追擊真主黨至任何地方。以軍還表示，在貝魯特的襲擊中，攻擊了一名真主黨指揮官，但未提供進一步細節。
51歲的切博（Naim Chebbo）在貝魯特西部一個遇襲的社區清理被爆炸衝擊波震碎的玻璃，「今晚我睡不著，因為我害怕這一切再次發生。我正在經歷一場噩夢」。
美以伊爭論黎巴嫩是否屬停火範圍
以軍的大規模轟炸發生在美國與伊朗達成為期2週停火協議後不久。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，黎巴嫩停火是該國與美國協議的必要條件。
不過，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）8日表示，黎巴嫩並不屬於與伊朗的停火協議範圍內，以軍將繼續強力打擊真主黨。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）和美國副總統范斯（JD Vance）也表示，黎巴嫩不包括在停火協議內。
聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）表示，「黎巴嫩今日所發生的殺戮與破壞規模堪稱駭人聽聞。在與伊朗達成停火協議數小時後卻發生如此大規模流血事件，令人難以置信」。
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