50歲主管竟失智！3警訊別輕忽 長期睡不好大腦囤毒素
50歲出頭的謝姓男子曾是一名企業精英，3年前開始出現記憶障礙，到後來連語言都出現困難，就醫被診斷為早發型失智症。值得注意的是，謝男並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，顯示型失智症可能在無任何預警下發生。
無家族史、三高 卓越主管早發失智症
光田綜合醫院神經內科醫師陳廷斌表示，謝先生曾是同事眼中表現卓越的主管，但3年前他逐漸出現記憶障礙，經常忘東忘西、無法處理好交辦事項，甚至難以組織語句及表達想法，狀態日益惡化，最後不得不離職。
看更多：2025哈佛大學最新研究：缺「鋰」增阿茲海默症風險！含鋰食物這樣吃最好
謝先生在家人的陪同下向神經內科就醫，被確診為「早發型阿茲海默症」。陳廷斌表示，「早發型失智症」也稱為「年輕型失智症」，是指65歲前發病的失智類型；令人訝異的是，謝先生並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，為家人帶來巨大衝擊。
失智症不是老人專利 把握黃金治療期
陳廷斌表示，這個案例突顯了「失智症並非老年人專利」，且成因未必與遺傳相關。幸而，醫學界迎來重大突破，新型單株抗體藥物被證實能清除大腦中的類澱粉蛋白沉積，有效延緩病程。
陳廷斌指出，搭配腦部正子造影等早期診斷工具，能爭取黃金治療期，讓失智症的治療邁向可控制的新階段，為患者與家屬帶來新希望。
看更多：56歲社區保全常發錯包裹還迷路？「這種失智」容易被誤診
治療輕度阿茲海默症出現革命性進展
陳廷斌表示，隨著醫學進步，輕度阿茲海默症的治療已有革命性進展。例如新獲得核准的單株抗體新藥樂意保與欣智樂，是目前經科學證實能有效延緩認知功能下降的藥物。其作用機制是標靶清除造成神經細胞損傷的核心毒素「類澱粉蛋白（Aβ）」，從根本上調控病程，而非僅改善症狀，為早期患者提供治療新選擇。
為了把握黃金治療期，精準的早期診斷至關重要。光田綜合醫院核子醫學科王克彬主任說明，目前已有先進的非侵入性影像技術「腦部類澱粉蛋白正子斷層造影」，能透過高階掃描儀器，精準偵測出大腦中是否已有微量的類澱粉蛋白毒素堆積，協助醫師在症狀極輕微時就掌握病兆。
看更多：吃蛋預防失智症！降47％風險 關鍵成分曝光 5種人可一天3顆
睡眠品質不佳恐造成大腦毒素堆積
陳廷斌醫師指出，多數年輕型失智症的確切病因不明，除了遺傳、腦部清除機制異常或慢性情緒問題外，睡眠品質是關鍵影響因素。他解釋，大腦的廢物清運系統主要在深層睡眠階段啟動，負責代謝並移除類澱粉蛋白等有害物質。若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，大腦中的毒素便會持續累積，最終損害神經細胞，引發退化。
健忘還是失智？3大警訊別輕忽
許多人常將失智與單純的健忘混淆。陳廷斌提醒，兩者最大的區別在於：「健忘」是暫時想不起來，但事後仍能回憶起；「失智」則是整段記憶憑空消失，彷彿從未發生。
看更多：10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
陳廷斌指出，失智症初期有3大警訊常被認為是壓力大或老化而忽略或延誤就醫。
性格改變：如變得多疑或冷漠。
語言表達困難：如找不到合適詞彙。
判斷力下降：如處理財務失誤。
多40-64歲發病 「變得不像以前」要警覺
根據統計，年輕型失智症患者多在40至64歲間發病，正是家庭與社會的中堅力量，一旦倒下，將對整個家庭造成沉重的經濟與情感負擔。陳廷斌強調，當發現親友的言行舉止「變得不像以前」，不應輕易歸因於老化或壓力，應提高警覺並尋求專業醫療協助，並搭配規律生活、運動與社交活動，延緩疾病惡化。
看更多：牙齒少於「這數量」失智風險大增！掉牙缺牙怎麼辦？搶救智力大公開
◎ 圖片來源／光田綜合醫院提供
◎ 資料來源．諮詢專家／陳廷斌醫師
更多健康2.0報導
加強抽驗！2款「啟賦」系列奶粉回收 其他批號抽驗過關
說話詞窮、效率變差要注意！「手機失智症」10大徵兆自測：中3項就慘了
陳月卿天天喝！流感季靠這杯保養 打造抗病毒防護罩
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 2 天前 ・ 26則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
連喝7天貢丸湯！陸男「膝蓋劇痛」就醫 竟確診尿毒症嚇傻
大陸浙江省一名40歲男子，近日因膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查竟被確診為尿毒症，醫師追查病史發現，該男子曾連續一週每天吃路邊販售的貢丸湯，疑因長期攝取高嘌呤濃肉湯，導致痛風急性發作，並加速腎功能惡化。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13則留言
減肥根本最強醫美！《人之初》馬思純狂瘦25公斤美到認不出，全靠1關鍵飲食法
陸劇《人之初》一開播就話題不斷，馬思純不只演技再進化，整個人狀態也被狂讚「回到顏值巔峰」。身高170公分的她，過去因情緒與治療需要服用激素藥物，體重一度飆到80多公斤，圓潤身形讓她承受極大壓力。為了健女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1則留言
想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火
現代人開始注重健康養生，有的人早餐喝杯豆漿、午晚餐吃些豆腐肉類等，就以為蛋白質攝取足夠了。但復健科醫師王思恒示警，你可能一直處於「蛋白質貧窮線」以下！他引述最新的《美國人飲食指南科學基礎2025～2030》報告指出，現行的每日建議量（RDA）就像是「基本工資」，只能讓人餓不死，若想瘦得更快、老得更慢，蛋白質攝取量「請直接加碼50%」。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
44歲女律師搭機靠母肩膀小睡再也沒醒來 驗屍揭離奇死亡真相
根據外媒《紐約郵報》報導，44歲美國女律師格林去年4月30日與母親一同搭乘達美航空，從美國明尼蘇達州要飛往英國倫敦，這趟航班預計時長約7個半小時。格林登機不久後，就靠著母親的肩膀睡著，但途中她都沒有醒過來，直到空服員發現格林昏過去，才發現大事不妙。當時格林在機...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發表留言
26歲女「不吃肉」減肥瘦超快！早餐愛吃「2食物」竟腦出血猝死
26歲的越南張姓女子為了減肥，完全不吃肉類，日常飲食以蔬菜和穀物為主，兩個月來瘦超快。有天她在家中跳繩運動時，突然喊著「頭好痛」，隨即昏倒在地、失去意識。她的丈夫發現後緊急將她送醫，醫師搶救後仍回天乏健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
蛋黃不再是心血管戰犯！最新研究逆轉認知：無礙心血管 最健康吃法曝光
長期以來，蛋黃因膽固醇含量高，常被視為心血管疾病元兇。然而，復健科醫師王思恒引述最新大型臨床實驗「DIABEGG」指出，蛋黃與血管健康的負面關聯性已獲翻案。研究發現，高雞蛋攝取量（每週逾12顆）與低攝取量（每週不足2顆）的糖尿病患者，其壞膽固醇、血糖及血管發炎指數並無顯著差異。醫師強調，雞蛋中的膽固醇不會直接阻塞血管，「如何吃」與「搭配什麼吃」才是關鍵。建議選擇水煮、蒸蛋等純粹烹調法，並以雞蛋取代精緻澱粉，有助穩定血糖。王思恒醫師呼籲，比起糾結蛋黃，民眾更應專注於「少糖」與「多運動」，才是保護心血管健康的根本之道，糖尿病患者也能安心享用雞蛋。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
自認身體硬朗卻突發心肌梗塞 醫師：很多人「不知道自己不健康」
許多人的刻板印象中，依然以為心肌梗塞是老人家的病，但醫師坦言，臨床上遇到越來越多年輕的患者。「三十幾歲、四十來歲的都有。我看過不到40歲的男性，體重超過100公斤，高血壓、高血糖和高膽固醇，這三高都有，結果突然胸痛、喘不過氣被送來急診，確診為心肌梗塞，緊急裝了支架，救回一命。」國泰醫院心臟內科主治醫師郭志東表示，該名患者平時自認身體「很硬朗」，沒有做定期健檢，直到發作之後，才知道自己有糖尿病、高血壓、血脂偏高。郭志東說明，他後來裝了支架，也開始控制飲食、減重，現在回門診定期追蹤，體重下降、血壓、血糖都穩定，回復正常生活。郭志東感慨：「這位年輕患者不是不健康，而是不知道自己不健康。」box冬天最危險的習慣：重口味＋不動郭志東指出，冬天大家喜歡吃火鍋、麻辣鍋、薑母鴨、熱湯，調味也偏鹹偏油，高油、高鹽都會讓血壓控制變得更差，冬天體重也容易上升，這些都是對心血管最危險的習慣。 六大高風險族群：年齡只是其中一項郭志東列出心血管疾病的傳統危險因子：1. 年齡：男性＞45歲女性＞55歲2. 三高：高血壓高血脂糖尿病 3. 抽菸抽菸會造成血管內皮受損，血流變慢、血管變硬，「抽菸10年以上的人，血管雖然常春月刊 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
喝10c.c.「魔法藥水」昏睡到天亮 醫警告3類人別試：小心下面鎖死
近期在社群平台Threads有網友分享，服用10c.c.抗過敏藥物「希普利敏」後，直接昏睡到天亮，把它當作助眠幫手。泌尿科醫師蘇信豪警告，這種「魔法藥水」雖然能讓人很好睡，也可能導致「尿不出來」的窘境，嚴重者甚至需要緊急插尿管治療，呼籲攝護腺肥大男性、高齡長者及青光眼患者切勿隨意服用。太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
退休後想用雙腳走遍世界！醫學博士傳授4招練出好腿力，為老後生活加分
你在什麼時候意識到「唉呀！原來我也有了年紀」呢？是走斑馬線突然感覺秒數不夠；還是覺得搭捷運難以保持平衡，特別容易跌倒；或是跟親友散步時，覺得走沒多久就腿痠無力？幸福熟齡 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
不是豆類害的！醫揭「子宮肌瘤真正元兇」 體脂高、肚子胖全中
根據《Journal of Women's Health》2014年825個亞洲女性的研究，發現體脂率30%以上，還有腹部肥胖（腰臀比超標、BMI過重）是子宮肌瘤的高危險群。《Experimental and Therapeutic Medicine》在2019年透過89位受試者，更證實「腰臀比」異常的女性發生子宮肌瘤的風險是正常者的7.7倍，體脂率過高是4.3倍，內臟脂肪過高是3.9倍，比起BMI的2倍多，「腹部肥胖」更是子宮肌瘤的高風險因子。 降低體脂率 有助降低子宮肌瘤發生率 王姿允醫師。我的無齡秘笈。表示，由以上研究可知，降低體脂率其實可以大大降低子宮肌瘤的發生，至於是否可以「縮小」，其實目前並未有相關減重介入後的觀察型研究，所以仍無法下定論。但可以確定的是，每天1000cc以內的無糖豆漿加上若干豆腐的攝取，對子宮肌瘤的患者來說，其實是安全的範圍，因為比起豆類製品，有更多其他的因素才是子宮肌瘤會變大的元兇。 子宮肌瘤與荷爾蒙代謝、生活型態密切相關 在2024年《Nutrients》有篇review的文獻，列出「預防子宮肌瘤的生活方式干預、飲食和環境實踐策略」，由於子宮肌瘤跟體內常春月刊 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
台中蛋雞場染疫雞蛋還能吃嗎？「關鍵1步驟」吃了才安全
台中豐原一家蛋雞場近日出現雞隻大…民報 ・ 20 小時前 ・ 3則留言
廚房藏寶物？「這油」不輸橄欖油是穩血糖、護肝神器 連吃3個月就有效
酸辣湯滴幾滴香油，才會覺得是人間美味！香油也就是芝麻油，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘說，台灣人愛吃的芝麻油保健效果不比橄欖油差，有研究發現，有脂肪肝的女性吃芝麻油，不僅能護肝還能穩血糖，而且連續吃健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重
甜心教主王心凌認證「4種不挨餓瘦身法」長年保持4字頭體重造咖 ・ 1 天前 ・ 發表留言
買年貨必看！營養師曝「關鍵物質」 過年六類點心吃出好心情
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台灣民眾採買農曆春節的年貨，總少不了各種零嘴、零食，還不知道買什麼嗎？營養師提醒，吃東西真的會影響情緒，而且影響其實比我們想像中還要大，但如果點心都剛好選到糖果、糕餅、含糖飲料等幾乎沒有「色胺酸」的種類，反而容易讓血糖有過大的起伏，情緒也更容易疲倦和煩躁，所以與其完全不吃點心，不如選對種類來得重要。 今年農曆春節假期...匯流新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
印度爆發尼帕病毒疫情，亞洲機場加强篩檢
印度西孟加拉邦爆發致命的尼帕病毒疫情，引發亞洲部分地區的關注，一些國家已加強機場的檢疫措施。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 10則留言
霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物
美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再關燈滑手機！他突看不清「視野縮成管子」 醫：有這5情況恐釀失明
「明明才剛開完白內障，怎麼看東西還是像隔了一層霧？」中部一名罹患糖尿病20多年的陳先生，這兩年視力急速下滑，原以為換了人工水晶體就能重獲光明，沒想到術後視力依舊模糊，讓他相當困擾。豈料經進一步檢查才發現，他的視野早已大幅萎縮，像是在「管子裡看世界」，且眼壓居高不下。而這並非普通的視力退化，而是糖尿病所引發的「新生血管性青光眼」！三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
陸男連喝7天貢丸湯「膝蓋劇痛」確診尿毒症 醫：肉湯燉煮後普林高出數倍
中國浙江一名40歲痛風患者，連續一週飲用街邊販售的貢丸湯，感到膝蓋劇烈疼痛就醫，經檢查後確診為尿毒症晚期；醫師提醒，痛風患者更應避免攝取高普林食物，以免對腎功能造成傷害。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 1則留言