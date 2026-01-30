50歲主管竟失智！3警訊別輕忽 長期睡不好大腦囤毒素

50歲出頭的謝姓男子曾是一名企業精英，3年前開始出現記憶障礙，到後來連語言都出現困難，就醫被診斷為早發型失智症。值得注意的是，謝男並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，顯示型失智症可能在無任何預警下發生。

無家族史、三高 卓越主管早發失智症

光田綜合醫院神經內科醫師陳廷斌表示，謝先生曾是同事眼中表現卓越的主管，但3年前他逐漸出現記憶障礙，經常忘東忘西、無法處理好交辦事項，甚至難以組織語句及表達想法，狀態日益惡化，最後不得不離職。

謝先生在家人的陪同下向神經內科就醫，被確診為「早發型阿茲海默症」。陳廷斌表示，「早發型失智症」也稱為「年輕型失智症」，是指65歲前發病的失智類型；令人訝異的是，謝先生並無家族病史或三高問題，卻在壯年時期發病，為家人帶來巨大衝擊。

失智症不是老人專利 把握黃金治療期

陳廷斌表示，這個案例突顯了「失智症並非老年人專利」，且成因未必與遺傳相關。幸而，醫學界迎來重大突破，新型單株抗體藥物被證實能清除大腦中的類澱粉蛋白沉積，有效延緩病程。

陳廷斌指出，搭配腦部正子造影等早期診斷工具，能爭取黃金治療期，讓失智症的治療邁向可控制的新階段，為患者與家屬帶來新希望。

治療輕度阿茲海默症出現革命性進展

陳廷斌表示，隨著醫學進步，輕度阿茲海默症的治療已有革命性進展。例如新獲得核准的單株抗體新藥樂意保與欣智樂，是目前經科學證實能有效延緩認知功能下降的藥物。其作用機制是標靶清除造成神經細胞損傷的核心毒素「類澱粉蛋白（Aβ）」，從根本上調控病程，而非僅改善症狀，為早期患者提供治療新選擇。

為了把握黃金治療期，精準的早期診斷至關重要。光田綜合醫院核子醫學科王克彬主任說明，目前已有先進的非侵入性影像技術「腦部類澱粉蛋白正子斷層造影」，能透過高階掃描儀器，精準偵測出大腦中是否已有微量的類澱粉蛋白毒素堆積，協助醫師在症狀極輕微時就掌握病兆。

睡眠品質不佳恐造成大腦毒素堆積

陳廷斌醫師指出，多數年輕型失智症的確切病因不明，除了遺傳、腦部清除機制異常或慢性情緒問題外，睡眠品質是關鍵影響因素。他解釋，大腦的廢物清運系統主要在深層睡眠階段啟動，負責代謝並移除類澱粉蛋白等有害物質。若長期睡眠不足或睡眠品質不佳，大腦中的毒素便會持續累積，最終損害神經細胞，引發退化。

健忘還是失智？3大警訊別輕忽

許多人常將失智與單純的健忘混淆。陳廷斌提醒，兩者最大的區別在於：「健忘」是暫時想不起來，但事後仍能回憶起；「失智」則是整段記憶憑空消失，彷彿從未發生。

陳廷斌指出，失智症初期有3大警訊常被認為是壓力大或老化而忽略或延誤就醫。

性格改變：如變得多疑或冷漠。

語言表達困難：如找不到合適詞彙。

判斷力下降：如處理財務失誤。

多40-64歲發病 「變得不像以前」要警覺

根據統計，年輕型失智症患者多在40至64歲間發病，正是家庭與社會的中堅力量，一旦倒下，將對整個家庭造成沉重的經濟與情感負擔。陳廷斌強調，當發現親友的言行舉止「變得不像以前」，不應輕易歸因於老化或壓力，應提高警覺並尋求專業醫療協助，並搭配規律生活、運動與社交活動，延緩疾病惡化。

