50歲也能1個月瘦3kg！熊抱式深蹲大爆紅，1時間練減肥更有感，還能長壽健康

最近是不是覺得一般深蹲已經練到無感、流汗卻沒什麼變化？其實只要換一個小小動作，訓練強度就能直接升級。「熊抱式深蹲（Bear Hug Squat）」就是近年健身圈超夯的深蹲變化版，把重量抱在胸前，下蹲的同時全身一起出力，不只腿痠、核心更有感，對於熟齡減肥相當有幫助。這篇一次帶你搞懂它在練什麼、誰最適合，以及為什麼被認為是又瘦又實用的高效率動作。

熊抱式深蹲是什麼？

熊抱式深蹲是一種深蹲變化版，動作中需要用雙臂牢牢抱住重量（如沙袋、球等）於胸前，再完成下蹲與起立。與傳統徒手深蹲相比，這個版本能同時鍛鍊大腿（股四頭肌）、臀肌、核心及上背肌群，提高姿勢穩定性與全身參與度。根據 Fitness Volt 權威運動網站分析，熊抱式深蹲是複合運動，能讓下肢與上身肌力都獲得鍛鍊。

熊抱式深蹲適合誰？

熊抱式深蹲適合已具備基本深蹲技巧、想提升全身穩定性與力量者。對於40~60歲中年族群來說，像是 AARP（美國退休人員協會） 指出，透過深蹲等力量訓練能保持肌肉力量、改善平衡與活動力，有助日常生活與跌倒預防。

熊抱式深蹲教學&什麼時候練？

建議將熊抱式深蹲安排在下午到傍晚（約 15:00–19:00） 被多數研究認為是較理想的訓練時段。根據 American Council on Exercise（ACE） 與 National Strength and Conditioning Association（NSCA） 指出，此時人體核心體溫較高、肌力與爆發力表現較佳，有助於提升訓練強度與熱量消耗。若只能早上運動，空腹或低胰島素狀態下進行中強度訓練，也可能提高脂肪利用率，但需注意強度與安全性。初學者建議每週練 2–3 次，隨恢復狀況逐步增加。

動作解析

站立時腳與肩同寬，胸部挺起，抱住重物於胸前，核心緊繃。臀部向後坐、膝蓋彎曲下蹲至腿與地面平行，再透過臀腿力量站回起始位置。全程保持背部中立、膝蓋對齊腳尖方向。

熊抱式深蹲減肥成效

熊抱式深蹲是一種高強度複合動作，不只鍛鍊腿部與臀部肌肉，更能同步啟動核心、上背與心肺系統，提高整體熱量消耗與基礎代謝。根據 American Council on Exercise（ACE） 指出，若每週進行3~5次中高強度熊抱式深蹲訓練，並搭配熱量控制，多數人 1 個月約可減少3公斤體重，其中一部分來自脂肪流失。熊抱式深蹲因同時結合負重與全身穩定需求，能有效提升肌肉量，使身體在休息時也持續燃脂。雖然沒有任何單一動作能「指定瘦某個部位」，但在均衡飲食與規律訓練下，熊抱式深蹲確實是實務上常被用來加速減脂、改善體態的高效率動作。

