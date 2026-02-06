50歲以上工地主任跨行設計領域 桃竹苗分署「產投」助轉職開啟新職涯

桃竹苗分署「產投」專案，協助五十八歲工地主任楊陳森跨行設計領域，轉職開啟新人生。（桃竹苗分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

高齡工地主任面臨職涯瓶頸，藉由進修設計繪圖專業技能，也能讓自己的職涯柳暗花明!為協助在職勞工跟上產業腳步，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署特別推出「產業人才投資方案」，助高齡轉職開創第二人生。

桃竹苗分署表示，此方案提供每位勞工三年內最高十萬元訓練費用補助，課程內容涵蓋產品設計、AI應用、資訊安全、電腦資訊技術、永續管理、財務金融等近四百廿門熱門課程，並提供一萬人次訓練名額，歡迎在職勞工踴躍上「台灣就業通」報名，為自己的職涯再升級。

現年五十八歲的楊陳森，過去任職於工業氣體產業，擔任專案經理兼工地主任。隨著公司業務調整，工作內容逐漸轉為以外勤工地現場勘查為主，不僅業務繁雜，上下班時間也較難掌握。楊陳森利用週末假日，主動報名參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署委託職訓教育協會辦理的「SolidWorks科技產品外觀與機構設計實務班」，精進設計與繪圖專業技能，期盼結合多年實務經驗，順利轉換職涯跑道。他表示，新工作不僅讓生活重回平衡，有更多的時間與家人相處，也找回對工作的熱情，但他並未因此停止學習，持續學習新知，讓自己不斷跟上產業趨勢。

桃竹苗分署長賴家仁表示，面對產業瞬息萬變，勞工朋友若能培養「自學力」，便能透過各類訓練課程，持續精進專業知識與技能，提升職場競爭力，避免被職場淘汰，還能進一步為企業創造更高價值。