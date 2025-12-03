50歲以上必看》把握「帶狀疱疹」72小時急性期內就醫...中醫助降低後遺神經痛

中醫師透過辨證論治，針對不同體質調理免疫力，減少帶狀疱疹復發與神經痛。（圖片來源／freepik）

帶狀疱疹又稱「皮蛇」，是許多人聞之色變的疾病。根據統計，每3位成人就有1人一生中可能罹患帶狀疱疹，隨著年紀增長，尤其是50歲以上族群，發病率更顯著攀升。

然而，近年臨床也看到不少壓力大、睡眠不足的20-40歲年輕族群同樣中標。免疫力低下的民眾，例如三高、心血管疾病、慢性腎臟病、自體免疫疾病、癌症接受放化療、長期使用免疫抑制劑者，更是高危險族群。

頤鳴堂中醫診所中醫師林庭竹指出，帶狀疱疹是水痘帶狀疱疹病毒潛伏於背根神經節，在免疫力下降時被「重新啟動」，沿著神經分布造成疼痛與皮疹。典型表現為單側、帶狀分布的水泡、丘疹與紅斑，並伴隨急性神經痛。「若病灶位在臉部、尤其是眼睛附近，更必須立即由眼科評估，以免引發角膜炎或視力受損。」

林庭竹提醒，帶狀疱疹最令人困擾的不是皮疹，而是後續可能長達數月甚至數年的「帶狀疱疹後神經痛（PHN）」，因此急性期掌握治療時機非常重要。「發病72小時內使用西醫抗病毒藥物，可有效降低神經痛發生率。」她同時建議，急性期即可合併中醫治療，透過調整體質、改善免疫與氣血循環，可減少反覆發作與降低慢性神經痛風險。

中醫辨證四大類型：不同體質、症狀各有治療重點

林庭竹分析，中醫治療帶狀疱疹強調「辨證論治」，不同體質的病人，疾病表現與建議食療、禁忌都不同，以下為門診中最常見的四種類型：

一、濕熱瘀阻型：紅腫、熱痛明顯的急性期常見

症狀：

1. 皮疹紅腫、數量多、疼痛明顯

2. 臉易出油、痘痘、濕疹

3. 口苦、口黏、口氣重

4. 大便軟臭或便秘

建議食療：四神湯、清炒苦瓜、冬瓜薑湯

避免食物：甜食、油炸、酒類、麵包麵食、高糖分水果。

二、寒濕瘀阻型：體質虛冷、反覆發作者常見

症狀：

1. 疱疹顏色偏暗、或反覆復發

2. 容易疲倦、手腳冰冷、怕冷

3. 喜喝熱飲

4. 食療建議：

5. 當歸羊肉薑湯

建議食療：炒菜加入蔥、薑、蒜、胡椒、韭菜

注意：

1. 不適合發炎、感冒發燒、失眠、口乾、便秘、火氣大者。

2. 代謝性疾病如高血糖、高血脂、高尿酸、免疫疾病及孕婦，食用前需諮詢中醫師。

三、氣血虛型：免疫力不足、身體耗弱者

症狀：

1. 皮疹淡紅、疼痛程度較低

2. 面色蒼白或蠟黃、易疲倦

3. 睡眠不足、易感冒

4. 食慾不振、腹脹、大便偏軟

食療：山藥燉排骨湯、枸杞雞湯、豬肚蓮藕湯（平補、適合多種體質可適量食用）

四、氣滯血瘀型：壓力大、情緒緊繃者

症狀：

1. 刺痛明顯

2. 長期壓力大、情緒起伏、焦慮失眠

3. 胸悶腹脹，壓力緩解後改善

4. 大便忽軟忽硬，三餐不定時

食療：黑木耳蓮藕湯、香菇雞湯、海帶味增湯（甲狀腺疾病需先詢問醫師）

生活調整：

1. 定時定量用餐

2. 用十穀米、白米取代麵食

3. 吃飯時少喝湯水

4. 飯後立即散步促進代謝

中醫合併治療方式：藥物＋針灸可降低後遺神經痛風險

林庭竹指出，中醫治療以「祛邪解毒、調整免疫、恢復氣血」為主。急性期可搭配清熱解毒、理氣活血的方藥；若屬於寒濕、氣血虛弱者，則以溫補、健脾、益氣血為重點。

另外，林庭竹也表示，針灸治療在帶狀疱疹與疱疹後神經痛中亦相當常見，可調節神經傳導、促進氣血循環，提升皮疹癒合速度並緩解疼痛。部分患者透過針灸可改善睡眠品質，進一步化解長期的免疫低落問題。

預防帶狀疱疹：提升免疫力比什麼都重要

林庭竹強調，帶狀疱疹復發的根本原因仍在免疫力，因此預防勝於治療。她提供6大生活提醒：

1. 充足睡眠為第一優先：每天至少7小時以上睡眠，有助減少發作機率。

2. 學習有效紓壓：長期壓力是免疫大敵，可透過散步、伸展、呼吸練習等方式調節情緒。

3. 養成規律運動習慣：建議每週150分鐘中等強度運動。

4. 作息規律：若因工作須輪班，固定晚班比經常輪班更能減少免疫負擔。

5. 管理慢性病與亞健康狀態：三高、代謝症候群、腸胃不佳等，都會影響免疫力。

6. 50歲以上或急性期後，建議諮詢帶狀疱疹疫苗：自費疫苗可提供長期保護力，有助降低嚴重併發症。

帶狀疱疹雖然常見，但只要及早就醫、合併中西醫治療並調整體質，便能降低神經痛與復發風險。林庭竹提醒，帶狀疱疹不只是皮膚病，更是免疫力不足的警訊。若能透過飲食、睡眠與生活習慣改善體質，便能真正達到「治療＋預防」的效果。

