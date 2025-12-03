50歲以上必看》把握「帶狀疱疹」72小時急性期內就醫...中醫助降低後遺神經痛
中醫師透過辨證論治，針對不同體質調理免疫力，減少帶狀疱疹復發與神經痛。（圖片來源／freepik）
帶狀疱疹又稱「皮蛇」，是許多人聞之色變的疾病。根據統計，每3位成人就有1人一生中可能罹患帶狀疱疹，隨著年紀增長，尤其是50歲以上族群，發病率更顯著攀升。
然而，近年臨床也看到不少壓力大、睡眠不足的20-40歲年輕族群同樣中標。免疫力低下的民眾，例如三高、心血管疾病、慢性腎臟病、自體免疫疾病、癌症接受放化療、長期使用免疫抑制劑者，更是高危險族群。
頤鳴堂中醫診所中醫師林庭竹指出，帶狀疱疹是水痘帶狀疱疹病毒潛伏於背根神經節，在免疫力下降時被「重新啟動」，沿著神經分布造成疼痛與皮疹。典型表現為單側、帶狀分布的水泡、丘疹與紅斑，並伴隨急性神經痛。「若病灶位在臉部、尤其是眼睛附近，更必須立即由眼科評估，以免引發角膜炎或視力受損。」
林庭竹提醒，帶狀疱疹最令人困擾的不是皮疹，而是後續可能長達數月甚至數年的「帶狀疱疹後神經痛（PHN）」，因此急性期掌握治療時機非常重要。「發病72小時內使用西醫抗病毒藥物，可有效降低神經痛發生率。」她同時建議，急性期即可合併中醫治療，透過調整體質、改善免疫與氣血循環，可減少反覆發作與降低慢性神經痛風險。
中醫辨證四大類型：不同體質、症狀各有治療重點
林庭竹分析，中醫治療帶狀疱疹強調「辨證論治」，不同體質的病人，疾病表現與建議食療、禁忌都不同，以下為門診中最常見的四種類型：
一、濕熱瘀阻型：紅腫、熱痛明顯的急性期常見
症狀：
1. 皮疹紅腫、數量多、疼痛明顯
2. 臉易出油、痘痘、濕疹
3. 口苦、口黏、口氣重
4. 大便軟臭或便秘
建議食療：四神湯、清炒苦瓜、冬瓜薑湯
避免食物：甜食、油炸、酒類、麵包麵食、高糖分水果。
二、寒濕瘀阻型：體質虛冷、反覆發作者常見
症狀：
1. 疱疹顏色偏暗、或反覆復發
2. 容易疲倦、手腳冰冷、怕冷
3. 喜喝熱飲
4. 食療建議：
5. 當歸羊肉薑湯
建議食療：炒菜加入蔥、薑、蒜、胡椒、韭菜
注意：
1. 不適合發炎、感冒發燒、失眠、口乾、便秘、火氣大者。
2. 代謝性疾病如高血糖、高血脂、高尿酸、免疫疾病及孕婦，食用前需諮詢中醫師。
三、氣血虛型：免疫力不足、身體耗弱者
症狀：
1. 皮疹淡紅、疼痛程度較低
2. 面色蒼白或蠟黃、易疲倦
3. 睡眠不足、易感冒
4. 食慾不振、腹脹、大便偏軟
食療：山藥燉排骨湯、枸杞雞湯、豬肚蓮藕湯（平補、適合多種體質可適量食用）
四、氣滯血瘀型：壓力大、情緒緊繃者
症狀：
1. 刺痛明顯
2. 長期壓力大、情緒起伏、焦慮失眠
3. 胸悶腹脹，壓力緩解後改善
4. 大便忽軟忽硬，三餐不定時
食療：黑木耳蓮藕湯、香菇雞湯、海帶味增湯（甲狀腺疾病需先詢問醫師）
生活調整：
1. 定時定量用餐
2. 用十穀米、白米取代麵食
3. 吃飯時少喝湯水
4. 飯後立即散步促進代謝
中醫合併治療方式：藥物＋針灸可降低後遺神經痛風險
林庭竹指出，中醫治療以「祛邪解毒、調整免疫、恢復氣血」為主。急性期可搭配清熱解毒、理氣活血的方藥；若屬於寒濕、氣血虛弱者，則以溫補、健脾、益氣血為重點。
另外，林庭竹也表示，針灸治療在帶狀疱疹與疱疹後神經痛中亦相當常見，可調節神經傳導、促進氣血循環，提升皮疹癒合速度並緩解疼痛。部分患者透過針灸可改善睡眠品質，進一步化解長期的免疫低落問題。
預防帶狀疱疹：提升免疫力比什麼都重要
林庭竹強調，帶狀疱疹復發的根本原因仍在免疫力，因此預防勝於治療。她提供6大生活提醒：
1. 充足睡眠為第一優先：每天至少7小時以上睡眠，有助減少發作機率。
2. 學習有效紓壓：長期壓力是免疫大敵，可透過散步、伸展、呼吸練習等方式調節情緒。
3. 養成規律運動習慣：建議每週150分鐘中等強度運動。
4. 作息規律：若因工作須輪班，固定晚班比經常輪班更能減少免疫負擔。
5. 管理慢性病與亞健康狀態：三高、代謝症候群、腸胃不佳等，都會影響免疫力。
6. 50歲以上或急性期後，建議諮詢帶狀疱疹疫苗：自費疫苗可提供長期保護力，有助降低嚴重併發症。
帶狀疱疹雖然常見，但只要及早就醫、合併中西醫治療並調整體質，便能降低神經痛與復發風險。林庭竹提醒，帶狀疱疹不只是皮膚病，更是免疫力不足的警訊。若能透過飲食、睡眠與生活習慣改善體質，便能真正達到「治療＋預防」的效果。
更多信傳媒報導
川普暗示白宮經濟顧問哈塞特為Fed新主席候選人：市場反應非常正面
吳釗燮辦公室主任錢冠州點名 黃曙光仍在高層潛艦決策圈
中共稱舊金山和約無效 林佳龍、蔡明彥接力駁斥：現實就是兩岸互不隸屬
其他人也在看
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 386
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 2
全台29萬人困擾！他全身癢抓到「遍體麟傷」醫：25%成年後發病
65歲林先生長年受異位性皮膚炎（異膚炎）所苦，全身遍布丘疹與結節性癢疹，皮膚乾裂潰爛，癢到難以入眠，經常抓到遍體鱗傷。經就醫申請健保標靶藥物治療後，他的搔癢症狀、皮膚病灶迅速獲得改善，身上幾乎看不到病灶，只需要定期回診進行控制性治療。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 13
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 15 小時前 ・ 2
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 46
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
她天天深蹲卻練壞膝蓋！害慘關節的「現代運動病」3大熱門運動都上榜
「我每天都去健身房做深蹲，怎麼反而越練越痛？」32歲的Tina，是一位上班族兼健身愛好者。為了雕塑大腿與臀部線條，她每週重訓四天，每次至少90分鐘。起初效果顯著...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 發起對話
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 7