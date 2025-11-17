50歲以上男性當心！罕見「套細胞淋巴癌」來勢洶洶 治療攻略一次看懂
作者／KingNet國家網路醫藥 編輯部 文章授權刊登／癌症希望基金會
被套細胞淋巴癌是少見但進展快速的癌症之一，好發於50－65歲男性。約九成患者有Cyclin D1基因過度表現，需透過切片與基因分析、染色體檢查等檢測。治療需依患者體力狀況決定是否進行自體造血幹細胞移植，如果體力較佳、能成功採集幹細胞，則會建議先做高強度的化療，並進行自體幹細胞移植鞏固。
50歲以上男性，如果覺得體力變差、常無故發燒、夜間盜汗、體重莫名減輕，甚至摸到淋巴結腫塊，千萬別輕忽，這有可能不是一般感冒或小毛病，而可能是淋巴癌(包含被套細胞淋巴癌)的警訊。被套細胞淋巴癌是非何杰金氏淋巴癌的一種，雖然少見但病情進展快速、侵襲性相當高，如果不治療，存活期恐怕只有1到2年。
臺大醫院癌醫分院血液腫瘤部主任柯博升醫師表示，被套細胞淋巴癌是淋巴結外層的被套細胞病變所引起，是非何杰金氏淋巴癌中的一種。非何杰金氏淋巴癌可為T細胞淋巴癌與B細胞淋巴癌，被套細胞癌約僅佔B細胞淋巴癌的4~5%，好發於50至60歲的男性。
超過九成病人 Cyclin D1 基因過度表現 透過切片與基因檢測即可確認診斷
柯博升指出，臨床上約有九成以上病人有Cyclin D1基因的過度表現，典型的症狀有不明原因發燒、無痛性的淋巴結腫塊、喘或咳嗽、全身搔感、夜間大量出汗、體重減輕、疲倦等。
被套細胞淋巴癌必須透過切片來確診，後續還需要進一步的基因分析和染色體檢查，判定是否有Cyclin D1基因過度表現。此外，還要進行抽血、影像檢查與骨髓檢查，了解侵犯的程度及範圍。
高強度化療結合幹細胞移植 有效延後復發時間
在治療策略上，首先依據病人的體力狀況決定是否做自體造血幹細胞移植。如果體力較佳、能成功採集幹細胞的病人，會先做高強度的化學治療，緊接著做自體幹細胞移植來鞏固。柯博升表示，經過此治療，有五至六成的病人可以將復發時間拉長至五到七年以上。若是移植後癌細胞清除仍不理想，可以進一步加入標靶藥物治療，增強清除癌細胞的效果。
對於體能較差，無法做幹細胞自體移植與高強度化療的病人，則採用中低強度的化療，再視狀況加上標靶藥物，例如BTK抑制劑等藥物，來穩定病情。
復發並非終點 標靶藥物接棒治療再創生機
多數病人即使經過辛苦又漫長治療，還是會面臨復發困境。柯博升表示，對於第一次治療未接受高強度化療的病人，復發後可考慮化學治療，之後再依個人情況決定是否使用標靶藥物治療，例如第一、二代的BTK抑制劑；沒做過幹細胞移植者，可以在這個階段考慮進行移植。
若是做過高強度化療加上幹細胞移植病人、或是體力較差者再度復發，則直接做標靶藥物治療。目前有三種標靶藥物，分別是BTK抑制劑、蛋白酶抑制劑及單株抗體(CD20抗體)。治療組合是單株抗體(CD20抗體)搭配BTK抑制劑或是蛋白酶抑制劑。
過去遇到復發，多半會考慮再度化療，過程辛苦且副作用大。不過這幾年治療策略已有巨大改變，「現在復發以後，幾乎都會優先考慮由標靶藥物接手治療，副作用較低，病人也可以免受化療之苦。」柯博升說。
藥物副作用多可控制 新藥持續問世帶來治療新契機
然而，各種藥物都有副作用。例如，化療常見副作用像血球低下、腸胃道不適、掉髮、手麻腳麻；BTK抑制劑有出血風險、肺炎、心律不整等；蛋白酶抑制劑則可能導致血球低下、周邊神經病變、疲勞；單株抗體治療過程中也可能有血球低下、肝炎或肺炎等，不過醫師會配合預防性用藥，降低這些風險。
值得注意的是，標靶藥物的健保給付會有時間限制，若是超過健保給付期間，醫師會與病人討論是否以自費續用、減藥，或暫停觀察。
柯博升補充，「目前對於應該治療多久、什麼時候停藥，仍在研究中。」但如果前期疾病控制得很好，患者也可以停藥，等到復發後再決定後續策略，到時或許有更新的藥物問世。
被套細胞淋巴癌雖然罕見，復發率高、治療辛苦，目前已有標靶藥物可治療，病情控制效果已大幅進步。民眾如果有出現燒、腫、癢、汗、咳、瘦等症狀，務必及早就醫，確認病因，才能及早治療。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥50歲以上男性當心！罕見「套細胞淋巴癌」來勢洶洶 治療攻略一次看懂
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 29 分鐘前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
口交、親吻會不會傳染？醫師拆解HIV「真正的風險行為」
【健康醫療網／記者陳靖安報導】每年12月1日為「世界愛滋日」，旨在提升大眾對HIV的認識並強化防治意識，呼籲社會以更友善的態度面對感染者。光田綜合醫院感染科羅仕傑醫師表示，近年台灣愛滋治療已大幅進步，HIV不再是不治之症，只要及早檢測並接受抗病毒治療，多數患者都能像一般人一樣工作生活，甚至達成「U=U（愛滋病毒量測不到＝傳不出去）」的目標，大幅降低傳染風險。 HIV通報數量整體下降 單次未驗得病毒「非」不會傳染 羅仕傑醫師指出，台灣近年HIV通報數量整體下降，其中以25至39歲本國籍男性仍為最大宗。臨床觀察顯示，新確診者年齡略有下移，年輕族群比例上升，但晚期才就醫的個案仍存在，顯示及早篩檢與介入的重要性。 他提醒，容易忽略自身風險的族群包括年輕男男性行為（MSM）、有性病史者，以及異性伴侶為HIV陽性的人。許多人誤以為「只要有一次驗不到病毒就不會傳染」或「將口交、親吻視為零風險」。羅仕傑醫師說明，U=U的前提是病毒量需持續低於200copies/mL，才能透過治療有效避免性行為傳染；而深吻與日常接觸本來就不會傳染，但民眾常因此忽略真正需要防護的情境。 暴露前、後預防性公費投藥 定期篩檢健康醫療網 ・ 19 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病
藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。中天新聞網 ・ 2 小時前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 3 小時前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 15 小時前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 3 小時前
年輕人大腸癌激增！醫揭罪魁禍首在「童年」 1細菌下肚改變DNA
近年大腸直腸癌出現明顯年輕化趨勢，引發醫學界高度關注。腎臟科醫師江守山分享，最新研究指出，童年時期因食物中毒接觸「大腸桿菌素」，可能與年輕族群大腸癌風險上升密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「選對燕麥」才能降膽固醇、穩血糖！營養師破除燕麥迷思
「燕麥」一直是頗受喜愛的超級食物，但不同的燕麥產品有著不同的「健康陷阱」。健康主播鄭凱云主持的網路節目《如果云知道》邀請到營養師黃淑惠，教民眾選擇燕麥時要記得三原則：加工程度越少越好、添加物越少越好、健康2.0 ・ 1 天前
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
天價罕病藥明（12/1）起納入健保給付！「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，每劑要價近1億元，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。對此，各界看法兩極。有醫師認為，「健保花費一億元讓7歲死亡，變成20歲死亡，值得嗎？」但也有醫師認為，AADC罕病者是因為運氣極差所致，「健保理應救助這種誰都可能倒楣罹患的疾病！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「掉肌肉」比你想的早！ 醫界診斷共識變了：50歲就該篩檢肌少症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 「掉肌肉」來得比你想像中的更早！亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲，領銜完成這份亞洲版診斷共識的台北市立關渡醫院（委託台北榮總經營）院長陳亮恭指出，這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。 該項新診斷共識，...匯流新聞網 ・ 19 分鐘前