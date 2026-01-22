50歲以後，是人生不可缺乏的重要階段！張曼娟：就讓我們漂亮退場，留下善意與溫情
那一天，我被小黃司機罵了，他很生氣，我卻覺得心中一片暖意。
事情是這樣的，自從父母親老邁，行動愈來愈緩慢之後，我們出門都搭小黃。為了不讓司機等太久，覺得不耐煩，我總在開車門的一瞬間，對司機說：「老人家動作慢，可以先按錶喔。」
有些司機就按了錶開始計費；有些司機很客氣，笑笑的說不用先按啦，慢慢來。對於前者，我覺得心安；對於後者，則有更多的感激。
那一天，我攔下一輛小黃，像往常一樣請司機先按錶，那位頭髮花白的司機先生轉頭看了看正努力上車的父母親，突然大聲嚷著：「為什麼要先按錶？人都還沒有上車是要按什麼錶？老人家慢慢上車有什麼關係？真的是很奇怪ㄟ……」
直到我們全體上車，車子開了一小段，他還是持續碎念。雖然對我凶巴巴，卻很貼心的幫前座的父親繫安全帶，還轉頭問後座的母親冷氣會不會太冷？我的心中湧起一陣暖意，彷彿是不明所以的被撫慰了。
前兩年父親摔斷了腿，出門需要坐輪椅，卻又堅持搭公車，所幸家門口就有低底盤公車。我們遇見的公車司機都很好，願意降下車身、架好坡道，幫忙輪椅上車，全程差不多要耗費兩到三分鐘，所幸車上乘客也都耐心等候。我聽說有公車司機拒載輪椅族，還用廣播器大聲廣播：「全車乘客一致性意見不能等你！」
公車揚長而去，而那位被拋下的輪椅族已經等了三十分鐘，還得再等三十分鐘。這分明是「一致性的霸凌」，一種野蠻的傷害。
三年前的某一天，因為要上課，我無法陪父親出門，於是外籍看護推著輪椅帶父親搭公車，公車司機看見了父親，也聽見了他要上車的請求，卻關上了車門。趕時間去醫院就醫的父親爆炸了，看護說父親大聲怒吼：
「你以後也會老！你以後也會老！」
車子都已經開走了，還在喊，你以後也會老。
我想著父親的憤怒與無助，甚或還有屈辱，感到非常悲傷。
我知道他的怒吼是想喚起司機的同理心，可惜，「老」這件事，是許多人想都不願意想的未來。
如果連想都不願意想，又怎麼能夠面對呢？
四年多以前，我曾在電梯裡遇見一位鄰居少年，他問：「那兩位很老很老的爺爺奶奶，是你們家的，對吧？」
我還沒回答，少年已經走出電梯。當時的父母行動自如、頭腦清晰，一切生活皆可自理，我知道他們老了，卻沒意識到他們已經「很老很老」了，父母親真的有那麼老嗎？少年離開之後，我還在想。
一個月後父親進了急診室，老，鋪天蓋地席捲而來，總在猝不及防的時刻。
何必很震驚
其實我不反對醫美，也不是沒想過醫美，只是遇見過幾位年長的朋友，他們迷人的風采和雋永的談吐，深深吸引我。雖然容貌確實不再青春美麗，我卻覺得他們連皺紋都那麼好看，令人移不開目光。我想和他們一樣，想要對自己的老去更安然若素。
我們的社會對「老」充滿歧視與醜化，每隔幾天，就能在網路上看見某位資深明星的近況報導，有圖有文，可能是和朋友吃飯、去市場買菜、在街上行走，標題通常都是這樣下的：「多年不見，○○○的近照令人震驚！」
感覺相當聳動。點進去看看圖片有多令人震驚，才發現當年的青春玉女或是魅力帥哥變成了中年人。只是中年人，距離老年都還有一段相當的歲月呢。
他們的身形不復當年纖細，腰變粗了，或許還生出了小腹，頭髮有些花白，臉型圓潤或是瘦削了，衣著當然也不像當年的光鮮亮麗。從幕前退下之後，成為一個尋常的中年人，到底有什麼「令人震驚」之處？還是因為我天天看著自己的中年容顏，早已見怪不怪了？
有一次，報導中出現的是一位二十年前的當紅玉女，在她三十歲之前，為了結婚生子，毅然決然退出娛樂圈，銷聲匿跡一段時間。二十年後，被狗仔拍到的她，正在健身房裡做運動，標題依然是「二十年未見，如今的容貌令人震驚。」
我感到「震驚」的是，年近五十歲的她依然保持著纖細的身材，穿著緊身運動衣，繃出了完美線條，化著淺淺淡妝的臉龐與當紅時沒有太大差異，反而是因為此刻的自在生活而更放鬆，笑容可掬，看起來更美了。
記者敘述時也寫道：「如果不說的話，沒人相信她已經半百了，因為她各方面都維持得很不錯。」
然而，這篇報導是這樣結束的：「話雖如此，但是，現年五十歲的她，與二十五年前相比，依然顯出了歲月的痕跡，令人唏噓。」
五十歲的人與二十五歲當然不能比，這是最普通的常識吧！狀態保持如此完美的女星都被奚落，我認為這些報導中隱藏的是一種「恐老情結」，只要不再年輕就會「令人震驚」。
悲哀的是，人活著活著就老了，無人可以倖免。有些明星與名人為了不「令人震驚」，於是選擇了醫美，結果如何？更多的嘲諷與惡意訕笑四面八方湧來，好像不能以「真實面目」示人，就是一種欺瞞的罪行。
女人的老，比起男人的老，似乎是更嚴重的「錯誤」。
最近的例子就是好萊塢偶像明星基努．李維和他的銀髮女友，終於公開戀情，攜手曬恩愛。基努．李維被稱為「全世界最寂寞的男神」，二十年前，他的前女友意外過世，他似乎封閉了心靈，過著離群索居的生活。
他常常都是獨來獨往，獨自搭乘地鐵，坐在路邊喝可樂，過著普通人的平凡生活。而後，他遇見了Alexandra Grant 這位女性朋友，兩人有相同的愛好與興趣，都喜歡藝術和慈善活動，還一起創辦出版社，成為合夥人。
經過十年時間，兩人才從朋友變為戀人。因了解而相愛，不是最令人安心的關係嗎？他們追求的不是彼此的美貌、錢財、名聲，只是想要在往後的人生成為伴侶。這是心靈能量旗鼓相當的伴侶啊。
消息曝光之後，當然有許多人為基努．李維感到高興，卻也必定會有媒體和網友，對Alexandra Grant 的銀白髮色與未經醫美的天然樣貌訕笑嘲諷。人們已經習慣了媒體上不斷醫美、不肯老去的容顏了，這樣毫不介意的呈現真實年齡，彷彿是一種冒犯。
然而，巨星級的基努．李維見過多少傾國傾城的年輕美女？
完美無瑕的臉蛋、傲人的身材，舉手投足都是女神風範，可惜，那些女子都沒能打動他。
他願意把愛情與靈魂交託給Alexandra Grant，正因為這才是他真正渴望的女子；他不是用視覺審美，而是用靈魂審美。
其實，Alexandra Grant 並不是「老女人」，她比基努．李維還小九歲呢。
她只是沒有努力的維持或加強自己的青春外貌而已，她加強的是別的部分，那可能是這對戀人覺得最重要也最可貴的。因此，在基努．李維眼中，她的美麗無可取代。
當台灣即將進入超高齡社會，活到八、九十歲的人只會愈來愈多，看見媒體一面倒的「恐老情結」，我才覺得真是「令人震驚」呢。
人為什麼要老？
老，是我們從未學習、也避免思考的事，當它赫然降臨時，只能驚惶無措、困惑惱怒。父親剛過八十歲時，聽力明顯下降，加上不明所以的罹患了罕見疾病紫斑症，天天服用大量的類固醇藥物，心情很低落。有一天早晨，我從睡夢中驚醒，聽見他號啕的哭聲，痛徹心扉的問：「人為什麼要老？老了為什麼這麼悲哀？」
他是家裡最老的，沒人能回答他的問題，也沒人知道他還會比老更老。
從那時開始，我就在思考老的意義。
人從小到大，學習規矩、辨別是非、努力向上，爭取更多的資源與社會地位。當我們老的時候，應該要活得更自然，而不是更成功。明白了生老病死亦如春夏秋冬，一片欣欣向榮的葉子，到了最後的季節，便是要枯萎、要凋落的，一陣風過，輕輕的飄落在土地上，永遠的睡去了。
在永遠睡去之前，我們還有機會可以回溯自己的人生，那些該道謝的、該和解的、該承擔的、該放下的，都能好好去做，無所畏懼。
孔子曾經說：「君子有三戒：少之時，血氣未定，戒之在色；及其壯也，血氣方剛，戒之在鬥；及其老也，血氣既衰，戒之在得。」這段對於老的論述，我是頗為同意的。
孔子勇於面對老年身體機能只會變得衰弱的事實，於是，需要戒斷的是還想獲得的心態。想要得到更多錢財、更多注意力、更多主控權、更多晚輩的關心……往往成為痛苦的來源，也讓照顧者感到困擾。
既然血氣已衰，就該心平氣和，對身邊的人多些體諒與同理心，對天地萬物有更多感謝，不要再想著獲取什麼，而是願意多付出一些。
當我們離開世界的時候，原本就是什麼都帶不走的，為何不在可以作主的時候，主動給予和付出呢？不求回報的付出是真正的快樂，一次又一次付出，愈來愈多的快樂，臉部的線條柔和了，自然散發出令人想要親近的氣場。
走過年輕與壯年，在情感的糾結纏繞與職場的明爭暗鬥之後，終於來到老年，從焦躁煩悶走到清涼之地，不是上天的恩賜嗎？
讓我們可以放下許多重擔，整理出一個更和諧美好的世界，而後好好告別。
如此想來，老年真是人生不可缺乏的一個重要階段，讓我們有機會漂亮退場，留下善意與溫情。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
(本文摘自《以我之名：寫給獨一無二的自己》，天下文化出版，張曼娟著)
更多幸福熟齡文章
曹西平疑因高血壓猝逝！沒頭暈胸悶就沒事？醫曝「沉默殺手」瞬間奪命：做1件事有效降血壓
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
睡前差一件外套，隔天差一條命！53歲國小師晨跑心梗倒地…醫曝5因素「猝死開端」：天冷時6招保命
其他人也在看
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 24
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 89
陳伊錯愕「被退隊」 樂天球團回應：非無故中止合作
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls「樂天女孩」20日公布五位成員離隊，包括陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆。其中，陳伊於21日發文中寫到「雖然很多人聽到離開樂天這消息跟我一樣很錯愕 」，疑似退隊並非本意，對此樂天也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前 ・ 15
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前 ・ 19
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 25
米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾
米可白（趙亦瑄）長年飽受鼻子過敏所苦，進而影響日常生活，不僅經常頭痛，就連注意力也難以集中。近日她戲劇作品正式殺青，忙碌行程暫時告一段落，終於安排動刀解決宿疾，將於2月初接受手術。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 27
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 20 小時前 ・ 72
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12
身體成X型！中國講師魔性教學成迷因 安心亞神還原：有靈動嗎
近來社群平台瘋傳一段影片，一名中國女子周媛在課堂上傳授各種肢體語言，一句「我的身體成X型」讓她瞬間爆紅，甚至成為網路迷因瘋傳。就連宅男女神安心亞也跟風翻拍影片，不斷詢問「有靈動嗎？」畫面相當有趣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
曾被傳熱戀GD！超正韓國小姐登《單身即地獄5》金高恩身分起底
Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》於本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場就引起大量網友討論。曾在2024年與大12歲的GD（G-Dragon）傳出緋聞，兩人被拍到一同現身日本大阪觀看PSG比賽，引發戀愛疑雲。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
李多慧在台行程滿檔「無休奔跑中」 自拍洩近況：工作才能感覺到活著
韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展近3年，憑藉親民個性圈粉無數的她，一舉一動都受到關注，雖然2026上半年決定為了宣傳首部電影而減少工作量，不過李多慧1月分工作依舊滿檔，深夜她也曬出自拍照分享近況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
謝麗金被送水煮蛋 感動喊「人生有溫暖」
許久不見的藝人謝麗金，昨（21）日才被媒體爆出等捷運時，前面小女孩超可愛，她忍不住攀談，一開口就告訴小女孩：「不要怕，阿姨是明星，妳可以Google一下，但外面詐騙太多還是要很防。」引起媒體爭相報導。今（22）日透早，記者又發現謝麗金另一個溫馨故事，前天她看完眼科下午看牙科，在台北車站一堆好吃東西，自由時報 ・ 6 小時前 ・ 2
合夥人豪賭千萬捲款潛逃！王少偉「險遭黑道上門討債」 慘況內幕曝
節目最新一集以「人生直接失控開播？連八點檔都不敢這樣演！」為題，王少偉分享曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕。王少偉透露，曾因投資麵包咖啡店，險遭黑道索命的驚悚內幕，他回憶當時某位股東頻繁以資金周轉為由向他借錢，直到有貴人私下提醒，他才發現對方沉迷賭博，不僅一晚輸掉數百萬、三天輸掉上千萬，甚至拿公司票據抵押債務，捲款潛逃，讓身為負責人的他，嚇到天天提心吊膽，深怕黑道隨時會上門討債。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言