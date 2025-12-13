50歲佘詩曼不婚不生！立好遺囑8億財產留給3至親

佘詩曼已規劃好身後事。(黃唯淯攝)

香港視后佘詩曼主演《新聞女王2》再創事業巔峰，最近她接受媒體訪問，直言現階段不追求結婚、生子，而身邊親人的離世，讓她體會生命無常，提早立好遺囑，將8億身家留給3位至親。

根據《香港01》報導，佘詩曼出道28年賺進大筆財富，曾入選富比士中國名人榜，身價粗估8億台幣。佘詩曼的乾爹許紹雄去年底病逝，讓她非常悲痛，加上經歷過家人生病和前輩過世，對人生產生深刻的體悟，促成她完成個人遺囑的安排。

佘詩曼指出，這些積蓄得來不易，假設未來自己真的遭遇不測，不希望畢生努力存下的財富就這樣浪費，所以她按照自己的意願，把遺產大部分留給母親和兩名兄弟。

今年50歲的她，提到若能回到20年前，會想談戀愛、結婚生小孩；但現在已進入人生下半場，心態已經轉變，更多時候在面對生離死別；加上看到身邊姊妹淘步入婚姻的辛勞，「遠比拍戲還累」，粉碎對結婚、生育的憧憬，同時確定自己不想承受這種壓力，寧願當個單身貴族，對緣分不強求。

訪談中，佘詩曼透露媽媽曾生過重病，從那時候開始，她就刻意減少一半的工作量，盡可能留在香港陪伴母親，現在每年的生日願望，也都是祈求媽媽的身體健康。

雖然人生充滿無常，但佘詩曼的心態仍豁達、開朗，認為每個人都必須經歷生、老、病、死，與其憂心不可控的未來，不如把握時間，為自己和身邊的人做些有意義的事，才是現階段最想堅持的生活方式。

