50歲僅存20萬…他靠一個決定10年後逆轉人生 資產翻近10倍

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

許多人認為50歲才開始投資為時已太晚，但日本一名男子田中健一（化名）證明並非如此。他在50歲時因沉重家計壓力，且兩名孩子同時面臨大學學費，存款僅剩100萬日圓（約新台幣20萬元），面對退休生活滿是焦慮。然而就在最無力的時刻，他決定重新整理人生，從削減零用錢、戒酒到拒絕聚餐，把每月能擠出的5萬日圓（約新台幣1萬元）全數投入指數型基金，展開「從零開始」的資產累積。

根據日本真實案例，一名男子50歲才開始研究理財，10年後資產有將近1000萬日圓。（示意圖／Unsplash）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，田中長年在東京一家製造業公司任職，身為「萬年主管」雖工作穩定卻升遷有限。為了給家人更穩固的未來，他在50歲那年開始研究投資理財，雖然被年輕部屬嘲笑「現在開始太晚」，但他決定不再猶豫，嚴格縮減開銷，把閒錢全投入日本與全球市場的指數基金。即使疫情期間資產大幅下跌，他依然堅持定期投入。

十年後的今天，60歲的田中迎來退休。他以再雇用制度在公司續任，儘管薪資減少四成，但他早已不再為退休金焦慮。因為過去10年間累積投入約600萬日圓（約新台幣120萬元），在市場增長帶動下，如今資產已逼近1000萬日圓（約新台幣200萬元）。當他向妻子展示帳戶餘額時，妻子激動落淚，不敢相信地說：「沒想到真的可以做到……」報導也指出，日本許多50多歲家庭因教育費和房貸壓力難以累積退休金，而田中的例子顯示，起步早晚不是關鍵，願不願意開始才能決定人生是否翻轉。

