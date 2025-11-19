50歲前成功首購！貸款800萬「利率2.185%」引關注 內行點出農會「相對好過」關鍵

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

一名47歲民眾近日在臉書社群分享首購經驗，表示已順利完成過戶，並以年收入百萬元出頭、無須保人的條件，成功申請800萬元、30年期房貸，利率僅2.185%。該案例引發網友討論，掀起不少人對中年購屋者於金融機構房貸審核標準的關注。

原PO透露自己採貸款8成、未使用寬限期，僅花200元開辦費，貼文一出便吸引網友留言恭喜。不少人指出200元應為聯徵費，並推測其房貸來源可能為農會體系。也有網友分享自身經驗「我也是農會，條件差不多」，顯示農會在部分區域仍提供較優惠、且審核相對友善的貸款方案。

其中備受關注的是「47歲仍能核貸30年期」的情況。網友指出，外界普遍認為45歲後貸款門檻會提高，尤其若還款期滿超過75歲時。然而，有網友表示，這類限制多存在於政府青年貸款方案，實際上部分銀行與農會會依申貸者收入、財力、信用紀錄等整體條件調整年限。

留言討論中也有過來人提醒，地點與收入是影響利率與核貸結果的兩大因素。普遍而言，地段越佳的物件，金融機構承作意願越高；但最終仍以申請人的收入與財務能力作為主要評估，購屋者需審慎評估還款能力，避免因地段迷思導致難以負荷的還款壓力。

另有網友指出，六都地區農會的貸款利率普遍較高，能取得2.185%的利率，可能與購屋地點位於六都以外的區域有關。

