50歲勞工靠勞退新舊制、自提累積千萬退休金

▲有年約50歲的菲姐（化名）就透過勞退新舊制，以及勞退自提，按薪資成長率及勞退新制6.42%收益率，將可以在65歲退休時累積到千萬退休金。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 勞動部過去長期提倡勞工退休規劃提早起步，更應該用「保本、保息、保證有」特色的勞退新制來「自願提繳退休金」穩定累積退休儲蓄。舉例有年約50歲的菲姐（化名）就透過勞退新舊制，以及勞退自提，按薪資成長率及勞退新制6.42%收益率，將可以在65歲退休時累積到千萬退休金。



勞動部統計，2025年1月至10月，自願提繳勞工退休金之人數增加就趨近15萬人，超過歷年全年度增加人數，顯示退休規劃觀念逐漸普及，整體比率約17%。



而女性參與比例的52.35%亦高於男性的47.65%，顯見女性勞工對穩定的退休生活，比男性更加在意；新加入自願提繳者中，高達95%選擇提繳法定最高上限6%。



勞動部舉例，年約50歲的菲姐有14年的舊制年資，但在2005年毅然決然改選勞退新制，並自2007年開始自願6%提繳退休金，目前每月工資約7萬元，其新制個人退休金專戶累積金額已達約190萬元，舊制年資的退休金目前也將近200萬元。



而她新制退休金專戶仍會隨在職期間持續累積，按薪資成長率1.44%及過往勞退新制基金的收益率6.42%推估，若持續工作並且自願提繳退休金到65歲，菲姐退休時新制專戶可望累積762萬餘元，若再加計退休時的舊制退休金238萬元（推估退休時每月工資約8.5萬元），屆時新舊制退休金將累積千萬元。



另外，年約45歲、勞退提繳年資20年4個月的龍哥（化名）從勞退新制施行起就開始自願提繳6%，20年來的提繳工資平均約4.4萬餘元，目前每月工資約4.8萬元，專戶累積餘額目前約216萬餘元，如果龍哥繼續工作到65歲並持續自提，以相同的薪資成長率及勞退新制基金收益率推估，退休時專戶也將累積到約1065萬餘元。



勞動部勞動福祉退休司長黃維琛分析，以菲姐為例，可以累積到千萬退休金，自提累加的因素占比較多，因為若舊制結算才200萬元，就算增加平均薪資，舊制具有上限，也只有成長到238萬元；轉到勞退新制加上自提，就已經累積近190萬元，再加上後面累積及收益率，就可以變為762多萬元。

他說明，2005年迄去年11月年化收益率可以達到7.46%，基金運用績效都在提升，而只有整體170%有參與自提，「我們覺得好可惜 那麼多勞工不知道這個事情」，目前有參與自提平均薪資約6.6萬元，趨勢還是以薪資所得比較高，如月薪14萬、15者提繳意願較高，雖然中低薪勞工有變成長，但還有待加強。



他最後提到，民眾如果對於退休生活有規劃，或是有更好投資當然是歡迎，但也必須要評估投資報酬及風險，因為難保自己退休計畫受到股市波動就受到影響，而勞工自提則是「保本、保息、保證有」，雖然投入後必須要60歲以後才可以請領，但也某部分確保穩定性，減少勞工在投資犯下錯誤，不失為一個退休選項。



勞動部轉述，受僱勞工如有自願提繳退休金意願，可直接向雇主提出申請，由雇主協助向勞工保險局申報；勞工也可善用勞動部網站提供的「勞工個人退休金試算表」，先行試算未來退休時可能累積的退休金及每月可領金額，提早掌握退休財務狀況。

