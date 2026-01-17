50歲女吃健康又愛運動想不到自己竟得肺癌！很多人都忽略這風險
50歲李小姐參加桃園市衛生局免費肺癌篩檢，自認為很健康的她竟被檢出肺腺癌第一期，所幸手術後復原良好，也呼籲民眾多利用肺癌篩檢。桃園市衛生局指出，該市針對4大風險族群的低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今從5萬人中已找出264例肺癌病患，其中92％為早期，成功挽救這些人的命運也守住他們的家庭幸福。
桃園市50歲機車行老闆意外確診肺腺癌第一期
李小姐本身經營機車行，也擔任消防局義消多年。看到桃園市提供高風險族群免費肺癌篩檢，她第一時間就上網申請，想要響應政府政策。未料照完低劑量電腦斷層肺癌篩檢後，竟接到醫院個案管理師的電話，當下既震驚又害怕，直呼：「怎麼可能是我？」
看更多：癌症存活率13年提高14％ 國際抗癌聯盟執行長點名讚賞！期待和台合作
順利完成手術 體力明顯改善感謝市府提供服務
在醫療團隊的協助下，李小姐順利完成後續檢查，最終確診為肺腺癌第一期，並及時接受手術治療。術後復原良好的她分享，過去走樓梯總覺得喘，如今爬三層樓都不成問題。
她感謝市政府提供這項服務，讓她有機會提早發現、及早治療，也提醒許多暴露在空污或職業危害中卻忽略自身肺癌風險的民眾，趕快把握桃園市提供的福利，儘速接受篩檢。
衛生局提供4大高風險族群免費篩檢 守護市民健康
為守護桃園市民健康，桃園市政府衛生局致力推動肺癌防治，並擴大針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢。
看更多：他喉嚨痛意外發現4種癌症！1手術讓他速恢復 趕上大甲媽回鑾
截至114年7/31已逾5萬人完成篩檢，從受檢族群中找出264案確診肺癌，其中早期個案高達243案，占92%。早期治療費用遠低於晚期長期治療與住院成本，不僅減輕家庭的經濟壓力，也能提高存活率，挽救生命也救了個案的幸福家庭。
透過預約平台申請篩檢 發現異常應依醫囑追蹤
衛生局健康促進科科長張敬崴表示，符合篩檢資格的民眾可透過肺癌篩檢預約平台提出申請。若經篩檢發現肺部異常，應依照醫師建議進一步就醫追蹤。
看更多：母女3人不抽菸卻因「她」發現肺癌！篩檢再放寬 未戒菸者也能做LDCT
此外，衛生局辦理「做癌篩抽iPhone」活動，至今年10月底止，愈早完成篩檢，愈有機會抽中iPhone手機或iPASS MONEY電子支付點數1,000元！更多肺癌篩檢及抽獎活動相關資訊，歡迎電洽客服專線或至桃園市政府衛生局官網、市民卡App查詢。
◎ 圖片來源／桃園市政府衛生局．達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／張敬崴科長
更多健康2.0報導
破皮也要挖耳朵 50歲男得耳癌！醫：耳朵挖破皮就有危險 外耳癌不好救
很多人天天都在做！醫點名「1習慣」最危險 胰臟癌風險增2.3倍
45歲《好聲 Family》奪冠女歌手癌逝！夫揭比賽時癌擴散全身 醫：別誤為痔瘡
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 124
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 242
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 71
半年狠甩50公斤！30歲女逆轉糖尿病 醫曝成功1關鍵：一般都嫌麻煩
一名30歲女子體重近150公斤，因糖化血色素飆到13%，健康狀況亮紅燈，最終靠規律治療與嚴格執行飲食紀錄，半年多來狠甩50公斤，甚至逆轉糖尿病，讓醫師感動大讚，她絕對是自己遇過「最認真的患者之一」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前 ・ 4
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 3
「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相
竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。姊妹淘 ・ 21 小時前 ・ 1
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 4
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 2 天前 ・ 12
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 3
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 20 小時前 ・ 10
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 1 小時前 ・ 4
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
不只甜食是大忌！醫揭「4吃法」害得糖尿病：愛吃宵夜也中鏢
糖尿病與日常飲食息息相關。功能醫學醫師劉曜增在YouTube頻道指出，若長期維持不良飲食型態，恐增加糖尿病風險，並分享「4種常見吃法」，提醒民眾特別留意，例如高鈉的重口味飲食，可能影響胰島素敏感性，以及經常吃宵夜，長期下來不利於血糖調控。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 1
挖耳朵挖到罹癌！醫點1致命壞習慣 出現這些症狀快就醫
中國一名男子因為愛乾淨，養成每天挖耳朵的習慣，結果這個卻成了他罹患罕見癌症的原因。醫師解釋，反覆的傷口破壞和癒合讓細胞往腫瘤方向發展，最終變成惡性腫瘤，醫師就示警，如果出現癢、腫，甚至「流湯」就要趕快就醫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發表留言
國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。 國寶茶有助降低壞膽固醇 劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 1 天前 ・ 4
一天吃3顆水煮蛋不夠？醫揭「最營養數量」
生活中心／杜子心報導過去不少人都被灌輸「雞蛋吃多了會讓膽固醇超標」，甚至認為一天最好不要吃超過3顆蛋等觀念，因此不少人早餐只敢吃1顆水煮蛋，還會刻意把蛋黃挑掉。不過，家醫科醫師李思賢指出，這樣的飲食觀念其實早已跟不上現代醫學研究，雞蛋不只沒有想像中可怕，反而是多數人長期低估的高營養食物，吃得太少才是真正的問題。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光
中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1