50歲女吃健康又愛運動想不到自己竟得肺癌！很多人都忽略這風險

50歲李小姐參加桃園市衛生局免費肺癌篩檢，自認為很健康的她竟被檢出肺腺癌第一期，所幸手術後復原良好，也呼籲民眾多利用肺癌篩檢。桃園市衛生局指出，該市針對4大風險族群的低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今從5萬人中已找出264例肺癌病患，其中92％為早期，成功挽救這些人的命運也守住他們的家庭幸福。

桃園市50歲機車行老闆意外確診肺腺癌第一期

李小姐本身經營機車行，也擔任消防局義消多年。看到桃園市提供高風險族群免費肺癌篩檢，她第一時間就上網申請，想要響應政府政策。未料照完低劑量電腦斷層肺癌篩檢後，竟接到醫院個案管理師的電話，當下既震驚又害怕，直呼：「怎麼可能是我？」

順利完成手術 體力明顯改善感謝市府提供服務

在醫療團隊的協助下，李小姐順利完成後續檢查，最終確診為肺腺癌第一期，並及時接受手術治療。術後復原良好的她分享，過去走樓梯總覺得喘，如今爬三層樓都不成問題。

她感謝市政府提供這項服務，讓她有機會提早發現、及早治療，也提醒許多暴露在空污或職業危害中卻忽略自身肺癌風險的民眾，趕快把握桃園市提供的福利，儘速接受篩檢。

衛生局提供4大高風險族群免費篩檢 守護市民健康

為守護桃園市民健康，桃園市政府衛生局致力推動肺癌防治，並擴大針對設籍桃園、40歲以上具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大高風險族群提供低劑量電腦斷層肺癌篩檢。

截至114年7/31已逾5萬人完成篩檢，從受檢族群中找出264案確診肺癌，其中早期個案高達243案，占92%。早期治療費用遠低於晚期長期治療與住院成本，不僅減輕家庭的經濟壓力，也能提高存活率，挽救生命也救了個案的幸福家庭。

透過預約平台申請篩檢 發現異常應依醫囑追蹤

衛生局健康促進科科長張敬崴表示，符合篩檢資格的民眾可透過肺癌篩檢預約平台提出申請。若經篩檢發現肺部異常，應依照醫師建議進一步就醫追蹤。

此外，衛生局辦理「做癌篩抽iPhone」活動，至今年10月底止，愈早完成篩檢，愈有機會抽中iPhone手機或iPASS MONEY電子支付點數1,000元！更多肺癌篩檢及抽獎活動相關資訊，歡迎電洽客服專線或至桃園市政府衛生局官網、市民卡App查詢。

▲桃園市擴大4族群肺癌篩檢，10月前完成5大癌症篩檢有機會抽iPhone和千元禮券。（桃園市衛生局提供）

