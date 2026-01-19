50歲女吃健康餐盒、規律運動仍嚴重脹氣 醫：腸道恐有「不正常發酵」
一名50歲女性，長期為腹脹所苦，特別是餐後症狀更為明顯，近一年來，便秘問題加重，需要依賴瀉藥才能排便。她自認生活習慣不差，三餐選擇低碳或健康餐盒，假日也會騎單車或爬山維持體能，卻沒有緩解腸道症狀。甚至，每天補充益生菌、增加蔬菜攝取量，反而愈吃愈脹。
聯欣診所院長顏佐樺表示，為便秘所擾的人，因本身腸胃蠕動較慢，影響氣體排空速度，會比較容易有脹氣不適。另外，若腸道內有「不正常的發酵狀態」，也會讓腸道消化與吸收功能被干擾，必須進行腸道菌相的重整，或是執行低FODMAP飲食、少食多餐、細嚼慢嚥等飲食調整。
顏佐樺指出，容易腹脹的族群，常以為「健康飲食一定有幫助」，卻忽略身體的消化與吸收基礎，就算吃進再多的膳食纖維或益生菌，也難以改善問題，反而可能加重腹脹與消化不良。以這名50歲女性個案為例，經過功能醫學檢測後，發現PE-1胰彈性蛋白酶明顯偏低，表示胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物。
另外，該個案的腸道腐敗性及有益的短鏈脂肪酸（SCFA）數值皆異常過高，代表糞便裡殘留許多未被分解的東西，腸道內可能有「不正常的發酵狀態」，推論是小腸菌叢過度增生（SIBO），讓腸道消化與吸收功能被干擾，影響營養吸收，且導致產氣、腹脹、腹痛、腹瀉或便秘。
顏佐樺說，找出個案的問題根源後，先從胰臟消化酵素分泌不足著手，以酵素提供消化支持，協助食物被有效分解，減少未消化殘渣進入腸道發酵引起脹氣。再進一步進行腸道菌相的重整，並由營養師同步協助飲食調整，避開豆類、十字花科蔬菜、根莖類等易脹的食物，有效減少腸胃氣體產生。
調整過程中，營養師逐漸把豆類與高纖食物慢慢加回來，讓飲食選擇恢復彈性，同時維持腸道的耐受度，第二周就明顯感受到腹脹減輕，排便也逐漸順暢。顏佐樺提醒，當腸胃出現問題，不能只依賴胃藥、止瀉藥、瀉藥或自行補充益生菌來「壓症狀」，治標不治本，且不當使用會掩蓋潰瘍、感染等嚴重疾病。
更多udn報導
台北到南港搭35元高鐵8分鐘就到 刷1卡免買票
BTS高雄開唱引爆訂房熱潮 他提1招不怕被坑
女兒學測失利難上台大 父開導「人生像導航」
長輩為何容易被詐騙？醫：不是貪 是1功能退化
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 43
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮
早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。 咖啡與茶的效果一樣嗎？ 說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」 ．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。 最健康的咖啡與茶喝法？ Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。 ．咖啡：最常春月刊 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1
臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」
生活中心／吳宜庭報導發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 11
不是吃魚！中醫點名「1種海鮮」更年期救星 補氣血、養肝去熱
天氣一熱，不少人就感覺身體燥熱、睡不好，甚至皮膚出現紅疹、月經不順，中醫指出，這些可能都是體質虛弱、腎氣不足的表現，尤其女性更年期前後，更易受影響。其實吃對海鮮，也能幫助滋陰補氣血。 中醫師余雅健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 1
冬天喉嚨乾燥、腸胃不適？「煮過的蘋果」吃一個月，身體出現神奇變化
不少人在秋冬時節容易覺得口乾舌燥、腸胃卡卡，這時不妨嘗試以「煮蘋果」作為日常食療。做法簡單、味道溫和，連續食用一段時間後，部分人觀察到身體出現幾個變化，特別集中在腸胃、氣色與乾燥不適感。姊妹淘 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
紅白蘿蔔不能一起煮？ 中醫揭密紅蘿蔔最佳吃法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 坊間常流傳不同飲食禁忌，常被提到的就是「紅白蘿蔔能不能一起煮」？中醫師解答，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。 紅蘿蔔是國內極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
青花菜怎麼煮？營養師建議「蒸煮5分鐘」 鎖住抗癌成分
青花菜是餐桌常見的蔬菜，具備抗氧化、抗發炎與排毒的作用，透過正確的烹調方式，就能保留更多營養與健康成份，營養師老辜在臉書分享，「蒸」青花菜是保存營養的最佳方式。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
2分鐘方便換20年腦退化？專家點名不只泡麵…這類食品恐「讓大腦提早失智」
近年來泡麵、香腸、雞塊等「超加工食品」（Ultra-Processed Foods，UPF）因為方便料理、價格便宜，成為不少民眾在忙碌日常中的飲食選擇。不過，最新研究與專家警告指出，長期大量攝取這類食品，恐對腦部健康造成深遠且不可逆的傷害，更是讓民眾在年紀輕輕時就邁向失智症（Dementia）的「高速通行證」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 10
醫師自己絕對不吃！20種日常食品遭點名暗藏危機 香蕉、明太子都上榜
烤肉、明太子、香蕉、白飯、炸薯條，這些常見的美食其實暗藏危機，日本多名醫師近日在健康專書與訪談中直言，現代人習以為常的飲食，早已充滿看不見的風險，甚至可能在不知不覺中傷害身體，「我們每天在超市買的食物，並不等於安全。」醫師指出，關鍵並不在於是否完全禁食，而是要理解哪些東西「為什麼不能吃太多」。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 1
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 2
「這2年齡」會斷崖式衰老！研究：「這樣吃」抗老化、防癌、防糖尿病
健康老化是重要課題，醫師蕭捷健表示，研究發現，人會在44歲、60歲時出現斷崖式衰老。44歲起容易快速發胖；60歲後因澱粉代謝力與免疫力降低，是罹患第2型糖尿病的爆發點，也容易因一場感冒而誘發重病。他表示，若想抗老可調整飲食，44歲每餐吃進巴掌大的蛋白質，60歲後則應天天吃堅果、魚油等抗發炎的食物。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
兒童常備藥「希普利敏」可助眠？醫示警：過量恐致死
禾馨民權小兒專科診所主治醫師巫漢盟在臉書粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」透露，聽聞有不少家長會擅自服用孩童的希普利敏藥水。部分成人在服用僅僅10c.c.後，便能換來一整夜的深沉睡眠，引發明顯嗜睡反應。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
94歲張忠謀靠木瓜養胃！醫推薦「奇異果、鳳梨」也有效
台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬透露，張忠謀每天早上固定食用1片木瓜，這個飲食習慣讓他的胃部疾病獲得顯著改善。醫師表示，木瓜、奇異果與鳳梨都含有天然酵素，有助促進腸胃健康。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
現代人追求長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到 80 歲才知道自己能否長壽。因為身體從中壯年就能看出能否長壽的端倪，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言