50歲女婦科感染吃藥「竟慘罹罕病」 免疫疾病風險暴增5倍

台中一名50歲江姓婦人在2008年因婦科感染服用抗生素後，突然出現嚴重過敏反應，皮膚大範圍紅腫起泡且輕碰即破，被診斷為罕見的「史帝文強生症候群」。這種疾病死亡率高達三成，雖然她經緊急治療一週後控制病情，但後續卻誘發乾燥症，需持續接受追蹤照護。

江姓婦人表示，症狀初期僅是些許疹子，但迅速蔓延全身，甚至導致呼吸困難。家人見狀立即將她送醫，幸好醫療團隊及時介入，才解除了急性危機。這種罕見疾病不僅發作期間危險，後續還可能引發長期的免疫系統問題。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師陳韻文解釋，「史帝文強生症候群」多與特定藥物相關，包括抗癲癇藥、抗生素或止痛藥等。在台灣每年約有25名患者確診此疾病，典型症狀為全身紅疹、水泡與皮膚脆弱，整體死亡率約在20%至30%之間。

「史帝文強生症候群」典型症狀為全身紅疹、水泡與皮膚脆弱，死亡率高達三成。 （示意圖／Pixabay）

陳韻文進一步指出，最新研究顯示，患者的免疫系統可能受到長期影響。根據台中榮總研究團隊分析，史帝文強生症候群病患日後罹患自體免疫疾病的機率比一般人高出5.6倍，其中紅斑性狼瘡風險上升14.8倍，乾燥症風險則增加5.3倍。

針對江姓婦人誘發的乾燥症，台中榮總數位醫學部主任陳信華補充說明，全台每十萬人約有6人受到此疾病影響，治療主要採用口服藥物與外用藥膏，目前也有相關臨床研究正在進行中。他提醒民眾，若能及早就醫，大多數患者的症狀都能獲得顯著改善。

