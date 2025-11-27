50歲女星患3顆腫瘤現況曝！宣布1重大消息 悼念肺腺癌離世母親

楊惠絜被封為教唱天后。音圓唱片提供

美魔女歌手、亦被封為「教唱天后」的楊惠絜，50歲勇敢踏入歌壇備受注目，無奈今年初被診斷脖子長了3顆腫瘤，讓她瞬間「從天堂掉到地獄」；所幸，經醫師仔細檢查後為良性腫瘤，目前定期三個月回診追蹤。如今她迎來好消息，宣布將於12月19日在彰化舉辦個人首場大型演唱會。

楊惠絜曾在《五燈獎》節目中與張惠妹同場較勁，更是當時坐擁七個電台節目的主持小天后，但她為了愛情走入家庭，移居台中後無心插柳成為教唱老師，日前更以50歲半百之姿發片，推出〈原來愛你只是一場夢〉、〈憨腮腮〉等台語歌曲，未料在事業忙碌之餘，她意外罹患甲狀腺腫瘤，所幸仔細檢查後，診斷出腫瘤為良性，但她的人生觀也為之改變，除了減少工作量，更打算環遊世界。

廣告 廣告

楊惠絜被封為教唱天后。音圓唱片提供

如今，她再迎來好消息，宣布12月舉辦個人大型演唱會「星光璀璨」，當天是楊惠絜的生日，更是永遠難忘的「母難日」，盼用歌聲悼念因肺腺癌離世12年的母親。此外，演出當天不僅「綜藝大姐大」白冰冰將親自到場擔任嘉賓，為了回饋一路支持的粉絲，楊惠絜更大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，一起見證她人生的重要里程碑。

此外，楊惠絜將在演唱會上安排「爸媽最愛歌單」橋段，獻唱父母最愛聽的歌曲，她感性說：「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」更提到自己2、3個月前，曾因嚴重咳嗽而恐慌，擔心像母親罹患肺腺癌，經檢查後排除可能性，讓她深刻體會母親離世的遺憾，因此堅持要在生日當天為母親而唱。



回到原文

更多鏡報報導

丁噹南征港都「大咖嘉賓」曝光！無懼正宮醋罈子緊牽人夫

金曲歌王被當「詐騙首腦」 60間學校老師都見過他

香港宏福苑大火／歌神是大埔居民！心痛曝「手寫信」急籲各界救援