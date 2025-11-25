50歲女更年期變胖7公斤 醫曝：血糖震盪讓她瘋狂餓！

一名50歲女性在停經後變得特別愛吃甜食，導致腰腹部脂肪明顯囤積，體重增加7公斤。胃腸肝膽科醫師鄭泓志指出，更年期女性的血糖波動幅度平均增加40%以上，會刺激大腦釋放飢餓訊號，使人依靠進食獲得短暫能量與快感，長期下來恐提高心血管疾病風險。

更年期因雌激素下降，使細胞對胰島素反應變鈍，身體更容易將糖分轉化為脂肪。 （示意圖／Pixabay）

鄭泓志在臉書發文表示，這名原本身材苗條的女子，對更年期後的身材走樣感到困擾。醫師解釋，更年期因雌激素下降，使細胞對胰島素反應變鈍，身體更容易將糖分轉化為脂肪。初期脂肪常堆積在大腿與臀部，後期則囤積於腹部與內臟，使內臟脂肪比例增加15至25%，心血管風險也隨之上升。

廣告 廣告

更年期女性面臨的另一個挑戰是肌肉合成變慢，基礎代謝率每年平均下降1至2%。鄭泓志表示，即使飲食和過去相同，每天仍會少消耗約100至150大卡。更重要的是，飯後血糖增幅可達40%以上，血糖頻繁起伏會刺激飢餓訊號，使人特別想吃甜食，增加胰島素阻抗風險。

對更年期女性的血糖問題，醫師建議從飲食著手，首先應減少精緻澱粉與甜食攝取。 （示意圖／Pixabay）

針對更年期女性的血糖問題，鄭泓志建議從飲食著手，首先應減少精緻澱粉與甜食攝取。他解釋，這類食物會使血糖快速上升、胰島素大量分泌，容易造成脂肪囤積。建議選擇天然、少加工食物，並可用赤藻糖醇、甜菊糖等代糖替代甜食，減少血糖波動。

蛋白質攝取也是關鍵。鄭泓志建議每天攝取每公斤體重乘以1至1.2公克的蛋白質，可刺激肌動蛋白合成並維持基礎代謝。例如50公斤女性每天需約50至60公克蛋白質，可從魚、雞胸肉、雞蛋等食物補充，外食族也能以高蛋白粉補足不足量。

此外，補充高纖飲食與益生菌也很重要。鄭泓志表示，益生菌有助於減少慢性發炎、促進脂肪氧化與改善胰島素平衡。蔬果、豆類、燕麥等富含膳食纖維的食物，能延緩糖分吸收、減少血糖波動，對控制體重有幫助。

在運動方面，鄭泓志建議有氧運動和阻力運動並行。每周進行150分鐘中等強度的有氧運動，例如快走、游泳、騎單車，搭配每周2次阻力訓練，例如深蹲、伏地挺身、重量訓練，能提升肌肉吸收葡萄糖的能力，幫助降低內臟脂肪，改善更年期女性的血糖問題。

延伸閱讀

台網紅在美吃霸王餐十次被捕！法官裁定收押 還將被逐出豪華公寓

扯！泰腦癌嬤「死而復生」狂敲棺材 醫傻眼：她只是低血糖

澎湖946公斤愷他命！海巡45人送高雄銷毀 驚人畫面曝