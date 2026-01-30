50歲女每天吃益生菌＋大量青菜，胃卻更脹、便秘更慘！醫揪2大問題吃了反加重腸道負擔





多吃益生菌和蔬菜看似健康的行為，卻可能不一定適合所有人？一名50歲女性多年來力行養生，卻飽受腹脹與便秘困擾，甚至需依賴藥物排便。經整合醫學門診詳細問診與功能醫學檢測後，發現胰臟消化酵素分泌不足，導致食物無法有效分解，且同時合併小腸菌叢過度增生（SIBO）問題。醫師指出，當消化功能與菌相失衡時，盲目補充益生菌或大量攝取蔬菜，反而可能加重腸道負擔，增加腹脹與不適。

多吃益生菌和青菜，胃反而更脹？

50歲的朱小姐從事行政工作，長期自認生活習慣不差，三餐雖外食，但多選擇低碳或標榜健康的餐盒，週末也會騎腳踏車或爬山維持體能。然而，這樣的生活方式，卻沒有替她換來輕鬆的健康。看似健康的生活，但朱小姐幾乎每天為腹脹所苦，餐後症狀尤其明顯，近一、兩年便秘問題也逐漸惡化，甚至需要依賴瀉藥才能排便。

為找出原因，她在年度健康檢查中安排了腸胃鏡檢查，但檢查結果卻顯示一切正常。後來，為改善症狀，開始嘗試每日補充益生菌、三餐增加蔬菜攝取量。然而，腹脹不但沒有改善，反而加劇，嚴重影響生活品質。

腸道功能檢測找出長年不適真相

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺醫師指出，經詳細問診和功能醫學的檢測，逐步釐清問題的核心。檢測報告指出，該個案的PE-1胰彈性蛋白酶明顯偏低，表示胰臟無法分泌足夠的消化酵素來分解食物，當食物在上消化道未被充分分解就進入腸道，就容易被細菌過度發酵，進而產生大量氣體形成脹氣。

此外，亦發現腐敗性及有益的短鏈脂肪酸（SCFA）數值異常高，表示糞便裡殘留許多未被分解的東西，腸道內可能有不正常的發酵狀態。因此，推論是小腸菌叢過度增生（SIBO），讓腸道消化與吸收功能被干擾。

顏佐樺表示，經綜合評估後，這也解釋了為何該個案在補充一般益生菌或大量攝取蔬菜後，症狀反而加重。他提醒，當消化功能不足、腸道菌相失衡時，這些原本被認為健康的做法，反而可能加重腸道負擔。

個人化調整策略 循序重建消化力與菌相

鄭乃源指出，找出患者問題根源後，為其擬定了「先消化、再重整」的個人化腸道調整策略。針對胰臟消化酵素不足的部分，治療第一步先以酵素提供消化支持，協助食物被有效分解，減少未消化殘渣進入腸道發酵引起脹氣。接著進一步進行腸道菌相的重整，針對患者腸道需求開立特殊益生菌、促腸道蠕動及修復的營養處方，並由營養師同步協助飲食調整，從日常飲食中找出易脹的食物，增加有效促進消化的飲食生活建議，確保營養攝取與腸道負荷之間取得平衡。

經過個人化腸道調整後，患者在第一、第二週即明顯感受到腹脹減輕，排便也逐漸順暢。隨著腸道狀況穩定後，再由營養師逐步協助把因脹氣不敢吃的食物慢慢加回來，包括豆類與高纖食物，讓飲食選擇恢復彈性，同時維持腸道的耐受度。



找對問題、用對方法 醫揭腸道健康的關鍵

「若身體的消化與吸收基礎沒有準備好，再多的膳食纖維或益生菌，不但難以改善問題，反而可能加重腹脹與不適。」鄭乃源強調，腸道菌相與消化功能的重建需要時間，通常需要數個月的持續調整與追蹤，並非靠一次檢測或單一保健品就能完成。其中的關鍵在於量身訂製的評估、階段性的調整策略，以及醫師與營養師的專業陪伴。

鄭乃源提醒，若長期依賴胃藥、止瀉藥、瀉藥或自行補充益生菌來壓症狀，卻沒有找出背後的根本原因，問題往往只會反覆出現，透過功能醫學找出失衡的環節，循序調整消化與菌相，腸道才能真正恢復穩定，進而擺脫多年來反覆困擾的老毛病。

資料提供：聯安預防醫學機構

責任編輯：林勻熙

核稿編輯：陳宛欣



