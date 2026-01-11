50歲女神徐若瑄浴室遇險！事後心有餘悸「肋骨差點斷」
50歲女星徐若瑄近日在社群平台分享了一段深夜驚魂經歷，她透露自己在家中準備洗澡時，牆內的水管突然爆裂，水柱猛烈噴出，甚至導致蓮蓬頭因無法承受壓力而脫落。徐若瑄直言，幸好自己當下並未站在水柱爆裂的位置，否則可能會造成嚴重受傷，甚至可能波及肋骨與頭部。她事後回想仍心有餘悸。
據了解，這起意外發生於1月10日深夜，徐若瑄透過Instagram限時動態詳述整個過程。她表示，當時第一時間迅速壓住淋浴柱並關掉水源，才避免情況進一步惡化。她坦言，自己感到萬分慶幸，並感謝老天將這場意外降臨在她身上，而不是發生在兒子洗澡時。
她特別提到，兒子洗澡時往往較為放鬆，若遇到這種突如其來的狀況，恐怕無法及時反應。她感性地表示：「如果註定要有什麼，請讓我代他。」並提醒大家，居家意外難以預防，千萬不要掉以輕心。
隔日，徐若瑄再次在社群平台分享與親子關係相關的感受，展現慈母風情。她提到，兒子最真實且脆弱的一面總是在她面前展現，她笑稱自己是唯一敢被孩子「黏鼻屎」的人，並向兒子喊話：「媽咪很愛你，你的所有情緒，媽咪都會接住。」此番言論也引發網友熱烈討論，紛紛讚賞她對兒子的深厚母愛。
