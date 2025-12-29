50歲女腳麻不單純！竟膝蓋積水「長出水球」 醫一看驚：5公分了
記者蔣季容／台北報導
一名50歲女子近期覺得右腳後膝窩有異樣，摸起來像有顆「腫瘤」，甚至在上下樓梯、蹲跪時會出現壓迫感，嚴重時還會伴隨麻木感。就醫後診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，最後手術切除。醫師提醒，平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。
中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師陳威仁表示，患者經診斷為「貝克氏囊腫」膕窩囊腫約5公分，經醫病溝通後，病人接受微創膝關節鏡手術治療，手術約30分鐘，術後隔天即可下床活動，2天後順利出院。
陳威仁說明，貝克氏囊腫常見於中高齡族群，主要還是跟退化性膝關節炎伴隨，成因是關節腔內關節液過多（膝蓋積水），過多的關節液因為膝內壓力過大經由膝關節後方的單向閥門流出，堆積在膝窩後方，形成一顆「水球」。
陳威仁指出，大部分患者都是自己突然摸到一顆腫塊而擔憂就診，但卻沒有任何疼痛不舒服，即使有輕微不適感，若症狀輕微，建議先休息、減少過度蹲跪造成膝關節的負擔，囊腫大多會隨著時間，自然吸收而縮小。
然而，若囊腫持續存在或反覆發作，可考慮先以抽吸治療緩解症狀，但若囊腫持續變大，除了影響蹲跪、走路，嚴重時甚至會壓迫血管及神經，引起麻木、血液循環不良，如發生此種情況，甚至腫脹感加劇，則建議手術治療。
陳威仁提到，傳統手術需在後膝窩開較大的傷口切除囊腫，傷口疼痛度較高、疤痕較明顯也容易造成疤痕攣縮，影響關節活動度。以微創膝關節鏡手術，僅需3至4個小傷口，即可引流囊腫、清除囊壁，並可以同時檢查關節腔內其他病灶，復原快、疼痛少、疤痕小，大幅降低術後對日常生活的影響。
陳威仁提醒，貝克氏囊腫雖屬良性腫瘤，但若反覆疼痛、影響行動，甚至造成神經、血管壓迫，建議及早就醫檢查，釐清是否伴隨退化性關節炎或半月板損傷。平時應避免過度蹲跪，養成正確運動習慣，強化大腿肌肉，才能降低關節提早老化、反覆積水與囊腫生成的風險。
