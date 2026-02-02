50歲女腹痛暴瘦竟是卵巢癌 奇美醫院補助高風險家族BRCA篩檢

醫師李健逢表示，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率，透過「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，讓防癌走在疾病前面。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕50歲王姓女子長期腹痛，原以為和腸胃宿疾或闌尾炎手術有關，短時間體重下降7至8公斤，經影像與病理診斷後，確診為卵巢惡性腫瘤具BRCA基因突變，除了積極化療與標靶治療，目前病情穩定並持續追蹤，也擔心直系血親與手足可能同樣具有較高風險。

奇美醫院醫學研究部長暨精準醫學中心主任李健逢表示，衛生福利部國民健康署去年底公布2023年癌症登記資料，台灣每3分48秒就新增1名癌症個案，發生速度比前一年再快14秒，其中，遺傳性基因突變引起的癌症，往往具備更早發性、更具家族聚集性的特徵，凸顯及早辨識高風險族群的重要性。

李健逢指出，BRCA突變屬於「顯性遺傳」，子女與手足有高達50%的遺傳機率。奇美醫院在衛福部「健康台灣深耕計畫」下，補助「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測」，推動以「高風險家族早篩、早治療、早管理」為核心的癌症防治策略，王女士的3名姊妹中，1人已確認並未帶有BRCA基因突變，另2位在北部的姊妹，也將於返回台南時再接受檢測。

李健逢說，BRCA1/2基因突變不僅會大幅增加女性罹患乳癌(風險達55至72%)與卵巢癌的機率，也與男性乳癌、攝護腺癌及胰臟癌息息相關。「高風險家族接受BRCA遺傳性癌症基因檢測評估」，針對一等親及二等親屬(父母、子女、兄弟姊妹)患有相關癌症且帶有突變的健康家屬，提前辨識風險並啟動高風險追蹤管理。

奇美醫院院長林宏榮表示，希望透過預防篩檢，早期辨識高風險家族，以及精準治療，達到總統賴清德宣示的2030年「降低癌症死亡率1/3」的目標。

