50歲女遊客跟風「瀑布當溜滑梯」玩出人命 頭部重擊岩石不治

阿根廷納韋爾瓦皮國家公園的弗雷瀑布近日發生一起旅遊意外，一名50歲女子跟風把岩壁當溜滑梯，溜下的過程中頭部撞到岩石，最終不治身亡。（圖／翻攝自Threads／revistagenteok）

阿根廷納韋爾瓦皮國家公園的弗雷瀑布近日發生一起旅遊意外，一名年約50歲女子加里波第（Silvana Garibaldi）與先生到該處觀光，她效仿其他遊客，玩水時把瀑布下方傾斜的岩石當溜滑梯，結果頭部受到重擊，傷勢嚴重，送醫前已失去生命跡象，最後被宣告不治。加里波第的女兒伊內斯（Inés）更透過社群哀悼，也坦言無法面對喪母之痛。

綜合外媒報導，這起死亡事故發生於當地時間26日傍晚，這時節正值當地旅遊旺季。加里波第與先生連同其他遊客一起搭船抵達弗雷瀑布，現場景觀美不勝收，還有不少人直接開始玩水。一些人追求刺激，無視國家公園管理部門禁止把岩石當溜滑梯的告示，從岩壁高處溜下；加里波第決定效法他們，玩起瀑布溜滑梯，豈料，她在過程中頭部與岩石發生強烈碰撞，並掉進水面下。

加里波第的先生第一時間跳入水中救她，被救上來的加里波第失去生命跡象，先生與其他人合力進行心肺復甦術，仍無力回天。由於事發地點偏遠，僅能在天候允許下經長時間航行抵達，救援行動耗時數個小時；園區巡守員、山難救援單位、醫護人員與阿根廷海岸防衛隊共同參與行動，在27日凌晨才將加里波第的遺體運送至巴伊亞洛佩斯（Bahía López），並送往當地殯儀館進行司法相驗，檢方也已介入調查。

這起憾事曝光後，加里波第的家屬及親友陸續在社群平台表達哀悼之情，她的女兒伊內斯（Inés）在社群平台Instagram發文送別母親，字句哀戚，提到母親生前帶給家人的愛、力量與笑容，但在突如其來的噩耗下，直言「這一切顯得毫無意義」。

納韋爾瓦皮國家公園管理單位隨後發表聲明，對死者表達深切哀悼，並再次提醒遊客，瀑布岩壁濕滑、暗藏岩石，將其作為滑行路線屬於高風險且明文禁止的行為，呼籲民眾務必遵守安全規範與巡守員指示，以避免類似悲劇再度發生。

