50歲始出道歌壇美魔女教唱天后楊惠絜首辦演唱會.白冰冰家族全來捧場

照片提供：音圓唱片

美魔女教唱天后楊惠絜（Eva），50歲始出道歌壇，今（27日）更官宣將於12/19於彰化縣和美鎮「大中華國際美食館」舉辦出道以來第一場大型演唱會-楊惠絜《星光璀璨》演唱會，將從當晚六點一路唱到九點半，當天是她的生日，為了紀念因肺腺癌離世12年的母親，楊惠絜也特別準備爸媽最喜愛的歌曲單元，來紀念已逝的母親！特別值得一提的是，「綜藝大姐大」白冰冰愛才惜才，將翩然蒞臨演唱會現場坐台下擔任觀賞嘉賓，節目精彩可期！而為了回饋一路支持她的粉絲，楊惠絜不僅大手筆席開80桌，讓大家先享用豐盛大餐，再正式開唱，更把這場演出視為人生重要里程碑，用最真摯的心意迎接自己的生辰。楊惠絜是音圓唱片力捧的台語天后，花了近五年為她精雕細琢打造6首歌，每首歌都搭上八點檔主題曲，可說是含金量爆表的精選代表作。

對楊惠絜而言，12月19日不只是生日，更是讓她格外動容的「母難日」。她的母親在12年前因肺腺癌離世，每到這一天，她都特別想念媽媽，因此這場演唱會也選定在同一天舉辦。她表示，當天將準備一段專屬於父母的歌單，演唱爸爸和媽媽生前最喜歡的歌曲，「我要把這些歌唱給爸爸聽，也唱給天上的媽媽聽。」

特別的是，就在演唱會準備期間的兩三個月前，楊惠絜出現嚴重咳嗽，咳到讓她一度「懷疑人生」，甚至忍不住擔憂自己是否會重蹈母親肺腺癌的覆轍。她因此特別去看醫生、做檢查與治療，最後幸運排除了肺癌的可能性，也讓她在鬆了一口氣後，更深刻思念母親，「那一刻真的覺得更要把12月19號唱好，因為這一天對我來說意義太重大。」

楊惠絜將用這一夜，獻給粉絲、獻給自己，更獻給最思念的家人。12月19日，她將以最全心的聲音，把最重要的一天唱得完整而動人。