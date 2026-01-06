50歲婦不明原因墜圳溝！「倒栽蔥」卡樹幹無生命跡象 送醫搶救

彰化縣大村鄉昨（5）天晚上六點發生一起離奇車禍，一名年約50歲的女騎士不明原因彈飛到路旁深約3公尺的圳溝，整個人卡在溝內樹幹上，像是「倒栽蔥」卡在樹幹中無法動彈，場面怵目驚心，被救起時已無生命跡象、呈現OHCA（到院前心肺功能停止），送醫持續搶救中。

根據警消透露，該名女騎士昨晚騎車行經東美路鄰近一處回收場時，不明原因發生車禍，彈飛到路旁深約3米高的圳溝，她倒栽蔥卡在樹上，動彈不得，警消獲報後出動吊臂、籃式擔架、三角吊帶等器材，將女子送至地面。

警消透露，救下騎士後已經沒有生命跡象，施以CPR、AED（自動體外除顫器）緊急送醫搶救，初步檢傷左小腿有開方性骨折、多處擦挫傷，尚未脫離險境持續搶救中，只是她如何摔車卡在樹上，詳細事發經過還要進一步調查釐清。

