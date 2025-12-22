50歲婦女脖子明顯凸起 就醫查出逾3公分甲狀腺結節

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣50歲吳姓女子脖子外觀明顯凸起，經就醫檢查，診斷為3公分多的良性甲狀腺結節，她擔心傳統手術會留疤，接受射頻消融手術後目前恢復良好，重拾自信。

收治吳女的屏東寶建醫院表示，該名患者其實在健檢時就已經發現甲狀腺結節，沒有吞嚥困難或呼吸壓迫等情況，但結節卻逐漸變大，從原本2公分長大到3公分多，外觀明顯凸起，讓她社交時相當在意，就醫後與醫師討論，決定接受「甲狀腺射頻消融手術」，術後結節縮小至1公分左右，頸部幾乎無痕。

寶建醫院外科醫師洪振展表示，甲狀腺結節大多屬於良性，僅有極少數可能轉變為惡性，因此在治療前，醫師通常會在追蹤過程中安排甲狀腺結節細針抽吸檢查，了解結節是否出現異常。傳統甲狀腺手術雖然能完整切除病灶，但會在脖子留下疤痕。隨著新式器械的引進，手術疤痕已可比以往縮小近一半，但仍有部分患者對頸部疤痕有所顧慮。

洪振展醫師說明，相較於傳統手術，甲狀腺射頻消融傷口小、恢復快，患者僅需局部麻醉後僅約30分鐘就完成手術，且無須住院。該項技術是利用能量破壞結節組織，不需切除，再經由人體自行吸收、萎縮，傷口僅如抽血的針孔大小，癒合後幾乎不留疤痕，後續可透過門診超音波持續追蹤消融後的變化。

寶建醫院指出，該院也提供經乳暈、腋下搭配3D內視鏡進行的甲狀腺切除手術，透過特殊器械與內視鏡輔助，於乳暈與腋下製作3至4個小切口完成甲狀腺切除，疤痕隱蔽於衣物可遮蓋處，即使穿著無袖衣物也不易察覺。

洪振展醫師提醒，若在脖子下緣摸到不明硬塊，或發現頸部外觀不平整，應儘早至一般外科門診接受檢查，透過超音波評估，及早規劃合適的治療方式。

