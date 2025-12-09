50歲後少吃肉竟會失智！醫揭失智警訊 這樣做有機會逆轉

我們都聽過失智，但你是否知道除了真正的失智症，還有一種叫做「假性失智」的狀態？這兩者在表現上可能十分相似，但背後的成因與治療方式卻有所不同。

什麼是假性失智？

老人醫學科醫師葉國平指出，假性失智不同於真正的失智症狀態，而是一種臨時且可逆的認知功能下降狀態，可能是由多種原因導致的短暫性認知障礙，通常好發於50歲中年後族群。

假性失智的發生原因，包括：甲狀腺功能低下、維生素B12或葉酸不足、神經病變、常壓性水腦症、藥物副作用、情感障礙等。由此可知，憂鬱症也可能導致一些類似於失智的症狀。

葉國平表示，上述原因對於認知功能的影響，多半可以透過醫療介入得到改善或緩解，這也意味著，相對於真正的失智症，假性失智具有更好的預後。

少吃肉 小心會失智

台灣的醫學普查顯示，中老年人因為擔心膽固醇等健康問題，很多時候會選擇減少或避免肉類的攝取。

事實上，肉、魚、家禽類及奶蛋製品，是維他命B12的主要來源，和葉酸的主要來自於深綠色蔬菜、堅果類、海鮮、內臟及豆類。

葉國平提醒，如果長時間的維生素B12和葉酸缺乏，不僅可能導致假性失智，還可能導致其他健康問題。除了均衡飲食並且加強注意以上食物的攝取以外，定期服用含維他命B12及葉酸的綜合維他命也是良方。

憂鬱惡化 恐造成失智

談及憂鬱時，可能首先想到的是情緒低落或無趣味感；但對於老年人來說，憂鬱的影響可能不止於此。

葉國平觀察發現，在華人社會，長者容易報喜不報憂，甚至在家人面前常常表現完美一面，讓旁人不易察覺他們的情緒波動，反而可能因憂鬱合併注意力不集中，類似認知功能下降的行為；若憂鬱病情惡化造成與外界互動減少，更會讓這些症狀與失智症非常相似。

從這個角度看，憂鬱與失智之間的關聯更加密切，而治療憂鬱可能有助於改善認知功能，進而提高生活品質。

別輕忽假性失智徵兆

一個關鍵的問題是，如何在日常生活中識別可能的假性失智症狀？葉國平建議，首先，需要密切觀察家中的長輩，是否有突然的行為或性格改變？是否越來越少與家人或朋友互動？是否經常忘記東西或做事情的順序？如果發現這些跡象，建議及早尋求醫學協助。

其次，與家中的長輩建立親密的溝通是非常重要的。葉國平建議，透過日常的交流，可以更容易地識別長輩的需要和困擾，並及時提供幫助。

總之，面對假性失智，重要的是，一旦找出原因並給予適當的治療，這種認知障礙往往可以得到改善或完全恢復。

葉國平也建議，平常多鼓勵家中的長輩，參與社交活動和運動，對於維持認知功能和情緒健康都是有益的。

◎ 本文摘自／《預見50歲後的大小事：生命中不能不知的關鍵時刻，集各領域專家教你解決中年後的財務、醫療、心理、法律等各種問題》吳佳駿．劉詠廷．邱家潔．蘇裕豐．葉國平．曾智群．巫奉約．吳宜倩．王芷湄．李健儒 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

